Глава Минцифры РФ высказался о планах по блокировке YouTube Глава Минцифры РФ: YouTube не планируют блокировать 28 сентября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 + По заявлениям Минцифры, YouTube не планируют блокировать в РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России не планируют блокировать YouTube. Об этом написали в telegram-канале Минцифры РФ. «У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», — пояснил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Данное заявление он сделал в ходе встречи с региональными журналистами. Ранее член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев высказался о том, что компания Google LLC подчиняется американскому правительству, в связи с чем, не будет менять свою политику в отношении России. В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявлял, что YouTube нарушает свои собственные правила модерации. Его заявление связано с решение удалить канал российского переводчика и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»). В России не планируют блокировать YouTube. Об этом написали в telegram-канале Минцифры РФ. «У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», — пояснил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Данное заявление он сделал в ходе встречи с региональными журналистами. Ранее член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев высказался о том, что компания Google LLC подчиняется американскому правительству, в связи с чем, не будет менять свою политику в отношении России. В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявлял, что YouTube нарушает свои собственные правила модерации. Его заявление связано с решение удалить канал российского переводчика и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям