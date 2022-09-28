Глава Минцифры РФ высказался о планах по блокировке YouTube

Глава Минцифры РФ: YouTube не планируют блокировать
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По заявлениям Минцифры, YouTube не планируют блокировать в РФ Фото:

В России не планируют блокировать YouTube. Об этом написали в telegram-канале Минцифры РФ.

«У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», — пояснил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Данное заявление он сделал в ходе встречи с региональными журналистами.

Ранее член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев высказался о том, что компания Google LLC подчиняется американскому правительству, в связи с чем, не будет менять свою политику в отношении России. В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявлял, что YouTube нарушает свои собственные правила модерации. Его заявление связано с решение удалить канал российского переводчика и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»).

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В России не планируют блокировать YouTube. Об этом написали в telegram-канале Минцифры РФ. «У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube», — пояснил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Данное заявление он сделал в ходе встречи с региональными журналистами. Ранее член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев высказался о том, что компания Google LLC подчиняется американскому правительству, в связи с чем, не будет менять свою политику в отношении России. В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин заявлял, что YouTube нарушает свои собственные правила модерации. Его заявление связано с решение удалить канал российского переводчика и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблин»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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