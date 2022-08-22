Юрист раскрыл стратегию Google и YouTube в России

22 августа 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Google LLC не собирается открывать представительство в России, уверен Ефим Казанцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Компания Google LLC подчиняется американскому правительству, поэтому она не будет менять свою политику в отношении российских пользователей, пока между Россией и США существует информационное противостояние. Об этом рассказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. «Поведение Google LLC в России зависит сейчас не столько от экономических, сколько от политических факторов. Несмотря на то, что формально Google LLC — это независимая коммерческая компания, ее основные активы, бенефициары и менеджмент находятся в американской юрисдикции, что означает необходимость прислушиваться к рекомендациям американских властей. И пока между Россией и США будет идти информационное противостояние, YouTube (видеохостинг, принадлежит Google LLC — прим. URA.RU) свою политику в отношении российских пользователей не изменит, а Google LLC вряд ли откроет официальное представительство на территории РФ», — сообщил Казанцев. По словам Казанцева, в текущей геополитической обстановке у России нет эффективных рычагов влияния на Google LLC. «После банкротства ООО „Гугл“ (дочерней компании Google LLC) на территории России вообще не останется никаких активов, которые бы имели хоть какое-то отношение к Google LLC. С учетом изложенного, я бы не стал рассчитывать на то, что YouTube изменит свое поведение в России в обозримом будущем», — отметил юрист. Ранее дочерняя компания Google в России ООО «Гугл» подала заявление о банкротстве. Компания заявила, что «предвидит», что не сможет выполнять финансовые обязательства — выплачивать зарплату и выходные пособия. Компания вынуждена выплачивать неустойки и штрафы в следствие блокировок youtube-каналов некоторых российских СМИ. Так, Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество ООО «Гугл» на сумму 500 миллионов рублей. Также компания выплатила один миллиард рублей телеканалу «Царьград» в качестве неустойки за восстановление аккаунта на YouTube. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Google LLC подчиняется американскому правительству, поэтому она не будет менять свою политику в отношении российских пользователей, пока между Россией и США существует информационное противостояние. Об этом рассказал член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. «Поведение Google LLC в России зависит сейчас не столько от экономических, сколько от политических факторов. Несмотря на то, что формально Google LLC — это независимая коммерческая компания, ее основные активы, бенефициары и менеджмент находятся в американской юрисдикции, что означает необходимость прислушиваться к рекомендациям американских властей. И пока между Россией и США будет идти информационное противостояние, YouTube (видеохостинг, принадлежит Google LLC — прим. URA.RU) свою политику в отношении российских пользователей не изменит, а Google LLC вряд ли откроет официальное представительство на территории РФ», — сообщил Казанцев. По словам Казанцева, в текущей геополитической обстановке у России нет эффективных рычагов влияния на Google LLC. «После банкротства ООО „Гугл“ (дочерней компании Google LLC) на территории России вообще не останется никаких активов, которые бы имели хоть какое-то отношение к Google LLC. С учетом изложенного, я бы не стал рассчитывать на то, что YouTube изменит свое поведение в России в обозримом будущем», — отметил юрист. Ранее дочерняя компания Google в России ООО «Гугл» подала заявление о банкротстве. Компания заявила, что «предвидит», что не сможет выполнять финансовые обязательства — выплачивать зарплату и выходные пособия. Компания вынуждена выплачивать неустойки и штрафы в следствие блокировок youtube-каналов некоторых российских СМИ. Так, Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета и имущество ООО «Гугл» на сумму 500 миллионов рублей. Также компания выплатила один миллиард рублей телеканалу «Царьград» в качестве неустойки за восстановление аккаунта на YouTube.