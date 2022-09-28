ФССП не будут взыскивать долги с мобилизованных граждан 28 сентября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 + ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «<…> Исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ», — пояснили в ведомстве. Слова приводит РИА «Новости». Подать соответствующее заявление можно в военкоматах всех регионов. Данная возможность продиктована в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Также остановка взыскания долгов относится и к тем гражданам, кто является участником других военных формирований, созданных в соответствии с законом РФ. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано с проведением спецоперации на Украине. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек. В свою очередь, для мобилизованных граждан водятся различные льготы. Например, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «<…> Исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ», — пояснили в ведомстве. Слова приводит РИА «Новости». Подать соответствующее заявление можно в военкоматах всех регионов. Данная возможность продиктована в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Также остановка взыскания долгов относится и к тем гражданам, кто является участником других военных формирований, созданных в соответствии с законом РФ. Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию в стране. Данное решение связано с проведением спецоперации на Украине. Всего планируется мобилизовать 300 тысяч человек. В свою очередь, для мобилизованных граждан водятся различные льготы. Например, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям