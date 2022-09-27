Нефтяник из ХМАО отправился в армию, не дожидаясь повестки. Видео

28 сентября 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Магомед, нефтяник из Нижневартовска, отправился проходить подготовку в военную часть из мобилизационного пункта в ДК «Октябрь» Фото: Елена Хабарова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Нефтяник из Нижневартовска (ХМАО) отправился на мобилизационный пункт до получения повестки из военкомата. О том, что он решил не дожидаться ее вручения, 31-летний Магомед, попросивший не указывать его фамилию, рассказал корреспонденту URA.RU перед отправлением в воинскую часть. «[Желания „откосить“] не было, нет, конечно. Мне уведомление пришло, и я сам пришел в мобилизационный пункт», — поделился Магомед с корреспондентом агентства. В мирной жизни Магомед — сотрудник одной из нефтесервисных компаний, специалист по осмотру нефтеналивных емкостей. По военно-учетной специальности — гранатометчик, младший сержант. Вместе с десятками других военнообязанных из Нижневартовска и Нижневартовского района он отправился проходить подготовку в военную часть из мобилизационного пункта в ДК «Октябрь». Говорит, что надеется на лучшее. «Еду с позитивным настроем», — подчеркнул Магомед. Ранее URA.RU писало о медике из ХМАО, который поехал воевать на Донбасс. Фельдшер из Нижневартовска, увлекающийся охотой, вместе с остальными мобилизованными земляками отправился в военную часть для подготовки к участию в боевых действиях. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта.

Нефтяник из Нижневартовска (ХМАО) отправился на мобилизационный пункт до получения повестки из военкомата. О том, что он решил не дожидаться ее вручения, 31-летний Магомед, попросивший не указывать его фамилию, рассказал корреспонденту URA.RU перед отправлением в воинскую часть. «[Желания „откосить“] не было, нет, конечно. Мне уведомление пришло, и я сам пришел в мобилизационный пункт», — поделился Магомед с корреспондентом агентства. В мирной жизни Магомед — сотрудник одной из нефтесервисных компаний, специалист по осмотру нефтеналивных емкостей. По военно-учетной специальности — гранатометчик, младший сержант. Вместе с десятками других военнообязанных из Нижневартовска и Нижневартовского района он отправился проходить подготовку в военную часть из мобилизационного пункта в ДК «Октябрь». Говорит, что надеется на лучшее. «Еду с позитивным настроем», — подчеркнул Магомед. Ранее URA.RU писало о медике из ХМАО, который поехал воевать на Донбасс. Фельдшер из Нижневартовска, увлекающийся охотой, вместе с остальными мобилизованными земляками отправился в военную часть для подготовки к участию в боевых действиях. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта.