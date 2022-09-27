27 сентября 2022

Нефтяник из ХМАО отправился в армию, не дожидаясь повестки. Видео

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Магомед, нефтяник из Нижневартовска, отправился проходить подготовку в военную часть из мобилизационного пункта в ДК «Октябрь» Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Нефтяник из Нижневартовска (ХМАО) отправился на мобилизационный пункт до получения повестки из военкомата. О том, что он решил не дожидаться ее вручения, 31-летний Магомед, попросивший не указывать его фамилию, рассказал корреспонденту URA.RU перед отправлением в воинскую часть.

«[Желания „откосить“] не было, нет, конечно. Мне уведомление пришло, и я сам пришел в мобилизационный пункт», — поделился Магомед с корреспондентом агентства.

В мирной жизни Магомед — сотрудник одной из нефтесервисных компаний, специалист по осмотру нефтеналивных емкостей. По военно-учетной специальности — гранатометчик, младший сержант. Вместе с десятками других военнообязанных из Нижневартовска и Нижневартовского района он отправился проходить подготовку в военную часть из мобилизационного пункта в ДК «Октябрь». Говорит, что надеется на лучшее. «Еду с позитивным настроем», — подчеркнул Магомед.

Ранее URA.RU писало о медике из ХМАО, который поехал воевать на Донбасс. Фельдшер из Нижневартовска, увлекающийся охотой, вместе с остальными мобилизованными земляками отправился в военную часть для подготовки к участию в боевых действиях.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта.

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Нефтяник из Нижневартовска (ХМАО) отправился на мобилизационный пункт до получения повестки из военкомата. О том, что он решил не дожидаться ее вручения, 31-летний Магомед, попросивший не указывать его фамилию, рассказал корреспонденту URA.RU перед отправлением в воинскую часть. «[Желания „откосить“] не было, нет, конечно. Мне уведомление пришло, и я сам пришел в мобилизационный пункт», — поделился Магомед с корреспондентом агентства. В мирной жизни Магомед — сотрудник одной из нефтесервисных компаний, специалист по осмотру нефтеналивных емкостей. По военно-учетной специальности — гранатометчик, младший сержант. Вместе с десятками других военнообязанных из Нижневартовска и Нижневартовского района он отправился проходить подготовку в военную часть из мобилизационного пункта в ДК «Октябрь». Говорит, что надеется на лучшее. «Еду с позитивным настроем», — подчеркнул Магомед. Ранее URA.RU писало о медике из ХМАО, который поехал воевать на Донбасс. Фельдшер из Нижневартовска, увлекающийся охотой, вместе с остальными мобилизованными земляками отправился в военную часть для подготовки к участию в боевых действиях. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта.
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