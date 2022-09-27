Медик из ХМАО, увлекающийся охотой, едет воевать на Донбасс

Мужчина девять лет занимается охотой и рассчитывает, что навык поможет ему в бою Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Фельдшер из Нижневартовска Сергей Тябин вместе с остальными мобилизованными земляками отправился в военную часть перед отправкой на Донбасс. Югорчанин девять лет занимается охотой и рассчитывает, что навык поможет ему во время спецоперации. Об этом URA.RU рассказал сам военнослужащий.

«Неравнодушен к этому конфликту. Славяне славян бьют… надо решать этот вопрос. Настроение боевое, нисколько не расстроен, готов ко всему, что меня ждет. Я охотник где-то уже девять лет, на боровую дичь хожу, поэтому стрелять умею, может пригодится. А вообще работаю фельдшером в «Медси», — рассказал корреспонденту агентства мужчина.

Тябин в свое время отслужил в армии, где был водителем бронетранспортера. Близких попросил не приходить на отправку, чтобы не переволновались. «Я разведен, но ребенок один со мной живет. С бабушкой его пока оставил, мамой моей. Сказал с порога не ступать, пока поезд не тронется», — делится Тябин.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска проводили первых мобилизованных земляков. С пункта сбора призывников доставили на железнодорожный вокзал. Агентство публиковало видео с места событий.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале мобилизации 21 сентября. На военную службу в помощь российской армии на специальную военную операцию призовут около 300 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса.