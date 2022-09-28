Захарова высмеяла санкции ЕС на мыло из РФ цитатой из письма Наполеона

29 сентября 2022 в 02:03 Размер текста - 17 +

Захарова вспомнила о письме Наполеона Жозефине из-за санкций на мыло из России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла предложение Евросоюза (ЕС) запретить импорт из России туалетной бумаги, мыла, а также средств для макияжа и бритья. Соответствующую инициативу диппредставитель прокомментировала выдержкой из письма французского императора Наполеона I его супруге Жозефине. «Если добавить к этому [предложению ЕС] экономию воды, то невольно вспоминается эпистолярный диалог двухсотлетней давности. Наполеон писал Жозефине: „Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через три дня буду здесь“. Традиции», — с иронией написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла. Рестрикции также планируется наложить на экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов и «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности». Новая волна западных санкций связана с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Однако, как показывает опыт предыдущих ограничений, РФ выигрывает от санкций в то время, как ЕС испытывает тяжелейший энергетический кризис.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла предложение Евросоюза (ЕС) запретить импорт из России туалетной бумаги, мыла, а также средств для макияжа и бритья. Соответствующую инициативу диппредставитель прокомментировала выдержкой из письма французского императора Наполеона I его супруге Жозефине. «Если добавить к этому [предложению ЕС] экономию воды, то невольно вспоминается эпистолярный диалог двухсотлетней давности. Наполеон писал Жозефине: „Не мойся, я еду и спешу изо всех сил, через три дня буду здесь“. Традиции», — с иронией написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить ввоз российских туалетной бумаги и мыла. Рестрикции также планируется наложить на экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов и «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности». Новая волна западных санкций связана с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Однако, как показывает опыт предыдущих ограничений, РФ выигрывает от санкций в то время, как ЕС испытывает тяжелейший энергетический кризис.