RTL: Россия зарабатывает по 3700 евро каждую секунду на нефти и газе

03 сентября 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

По словам Франсуа Ленгле, российские нефтегазовые доходы растут благодаря санкциям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Российские нефтегазовые доходы растут благодаря санкциям. Об этом заявил французский журналист Франсуа Ленгле на телеканале RTL. По его словам, страна зарабатывает более 3700 евро каждую секунду. «Она [Россия] буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. <…> Европейские страны заплатили [президенту РФ Владимиру] Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля <…>. Это 3 700 евро каждую секунду», — пояснил Ленгле. По его словам, за то время, пока он озвучивал свою фразу, в Россию только из Европы ушло более 300 тысяч евро. По словам автора, который специализируется на экономике, с начала спецоперации нефтегазовые доходы российских компаний выросли на 40%. По мнению Ленгле, это произошло в связи с тем, что санкции разогнали инфляцию на Западе и позволили России заработать. Ранее URA.RU сообщало, что Путин одним решением посеял панику в Великобритании. Связано это с закрытием газопровода «Северный поток». Кроме того, европейцы испугались «конца Европы» из-за отказа от российского газа. Западные страны столкнулись с серьезным кризисом после того, как ввели санкции в отношении РФ. Их решение было связано с тем, что Россия 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны Киева. Ранее сообщалось, что США больше всех выиграли от энергетического кризиса в Европе, пишет RT. Также европейские власти шокированы ценами на газ, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские нефтегазовые доходы растут благодаря санкциям. Об этом заявил французский журналист Франсуа Ленгле на телеканале RTL. По его словам, страна зарабатывает более 3700 евро каждую секунду. «Она [Россия] буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. <…> Европейские страны заплатили [президенту РФ Владимиру] Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля <…>. Это 3 700 евро каждую секунду», — пояснил Ленгле. По его словам, за то время, пока он озвучивал свою фразу, в Россию только из Европы ушло более 300 тысяч евро. По словам автора, который специализируется на экономике, с начала спецоперации нефтегазовые доходы российских компаний выросли на 40%. По мнению Ленгле, это произошло в связи с тем, что санкции разогнали инфляцию на Западе и позволили России заработать. Ранее URA.RU сообщало, что Путин одним решением посеял панику в Великобритании. Связано это с закрытием газопровода «Северный поток». Кроме того, европейцы испугались «конца Европы» из-за отказа от российского газа. Западные страны столкнулись с серьезным кризисом после того, как ввели санкции в отношении РФ. Их решение было связано с тем, что Россия 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны Киева. Ранее сообщалось, что США больше всех выиграли от энергетического кризиса в Европе, пишет RT. Также европейские власти шокированы ценами на газ, сообщает «Национальная служба новостей».