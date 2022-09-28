Politico: Евросоюз запретит ввоз туалетной бумаги и мыла из России

29 сентября 2022 в 01:40 Размер текста - 17 +

Новый пакет санкций ЕС включит ограничение на ввоз туалетной бумаги из РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить экспорт российских туалетной бумаги и мыла. Об этом пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии. По данным издания, ограничения коснутся «косметических средств или средств для макияжа», «средств для бритья, в том числе средств до и после бритья, дезодорантов личного пользования», мыла и туалетной бумаги. Также Евросоюз намерен ограничить экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов и «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности» Западные страны ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Страны ЕС намерены включить в него запрет на сжиженный нефтяной газ, а также ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики. При этом Евросоюз также намеревается ослабить санкции против России, это коснется экспорта удобрений.

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен ограничить экспорт российских туалетной бумаги и мыла. Об этом пишет Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии. По данным издания, ограничения коснутся «косметических средств или средств для макияжа», «средств для бритья, в том числе средств до и после бритья, дезодорантов личного пользования», мыла и туалетной бумаги. Также Евросоюз намерен ограничить экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов и «определенных элементов, используемых в ювелирной промышленности» Западные страны ввели жесткие санкции против Москвы с началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения связаны с проведением референдумов о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях. По замыслу Еврокомиссии, восьмой пакет санкций должен лишить Россию дохода в размере семи миллиардов евро. Страны ЕС намерены включить в него запрет на сжиженный нефтяной газ, а также ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики. При этом Евросоюз также намеревается ослабить санкции против России, это коснется экспорта удобрений.