Свердловчанка на федеральном канале пожаловалась на соседа, превратившего общий дом в скотный двор. Видео

29 сентября 2022 в 04:04 Размер текста - 17 +

Марина Семакина пожаловалась на соседа, который завел более 80 домашних животных Фото: скриншот из выпуска ток-шоу «За гранью» Марина Семакина, мать троих детей из Свердловской области, на федеральном телеканале НТВ, пожаловалась на соседа Сергея Тарасенко, превратившего общий дом в скотный двор, где живут 80 собак (но еще есть коровы, пони, овцы, козы, гуси и индюки — прим. URA.RU). По ее словам, ей с детьми приходится терпеть шум и неприятную вонь. «Собаки лают каждую ночь. У меня от этого просыпаются дети. Потом сложно снова уснуть. От животных исходит жуткий запах. Когда жарко, мы не можем открыть окна. Не можем работать в огороде. Стоит запах экскрементов, которые подолгу лежат на территории», — сказала девушка в передаче «За гранью». Девушка рассказала, что один раз собаки набросились на ее младшую дочь. «Мы выходили из двора с дочкой, а у него из двора выбежала собака. Она накинулась на нас. Не покусала, конечно, но бросалась», — сказала Марина. При этом, девушка подчеркивает, что дом мужчины находится в отвратительном состоянии. «Сам дом у них в ужасном состоянии. Там стекла — грязные, разбитые. Дом сломанный, он его привел в негодность, а они живут в нем с детьми. Кто был внутри их дома, то говорят, что там просто ужас», — заявила она. Гражданка пояснила, что обращалась в полицию. «Я не вижу выхода из этой ситуации, поэтому и пришла сюда просить о помощи. Я писала в полицию, соседи тоже куда только не обращались. Мы не можем с ним справиться», — сказала Марина. Сам Сергей ответил Марине, что он контролирует собак и разрешает им лаять только в строго отведенное время — с 18:00 до 20:00. А питомники мужчина вычищает раз в три-четыре дня. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Марина Семакина, мать троих детей из Свердловской области, на федеральном телеканале НТВ, пожаловалась на соседа Сергея Тарасенко, превратившего общий дом в скотный двор, где живут 80 собак (но еще есть коровы, пони, овцы, козы, гуси и индюки — прим. URA.RU). По ее словам, ей с детьми приходится терпеть шум и неприятную вонь. «Собаки лают каждую ночь. У меня от этого просыпаются дети. Потом сложно снова уснуть. От животных исходит жуткий запах. Когда жарко, мы не можем открыть окна. Не можем работать в огороде. Стоит запах экскрементов, которые подолгу лежат на территории», — сказала девушка в передаче «За гранью». Девушка рассказала, что один раз собаки набросились на ее младшую дочь. «Мы выходили из двора с дочкой, а у него из двора выбежала собака. Она накинулась на нас. Не покусала, конечно, но бросалась», — сказала Марина. При этом, девушка подчеркивает, что дом мужчины находится в отвратительном состоянии. «Сам дом у них в ужасном состоянии. Там стекла — грязные, разбитые. Дом сломанный, он его привел в негодность, а они живут в нем с детьми. Кто был внутри их дома, то говорят, что там просто ужас», — заявила она. Гражданка пояснила, что обращалась в полицию. «Я не вижу выхода из этой ситуации, поэтому и пришла сюда просить о помощи. Я писала в полицию, соседи тоже куда только не обращались. Мы не можем с ним справиться», — сказала Марина. Сам Сергей ответил Марине, что он контролирует собак и разрешает им лаять только в строго отведенное время — с 18:00 до 20:00. А питомники мужчина вычищает раз в три-четыре дня.