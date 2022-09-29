Пермский завод получил отсрочку по мобилизации для части сотрудников

На заводе трудятся около 300 рабочих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

На Пермском мукомольном заводе срочно набирают сотрудников. Новые работники могут получить отсрочку от мобилизации. Подробности корреспонденту URA.RU рассказали в отделе кадров предприятия.

«В течение последних двух лет мы в плановом порядке, во многом благодаря настойчивости руководства завода, бронировали многих, подходящих по критериям, наших работников. Сейчас у них отсрочка от мобилизации. Но на днях несколько сотрудников, которые по правилам не могли быть забронированы, получили повестки и были мобилизованы», — рассказала заместитель генерального директора по персоналу Наталия Крылова.

Сейчас заводу нужны люди на срочные и текущие вакансии — рабочие на производство, операторы производственных линий, упаковщики, сантехник, электрик, слесари-ремонтники. Администрация завода обещает сделать все возможное, чтобы эти сотрудники получили отсрочку от мобилизации. «У нас нет лишних людей, и даже отсутствие одного работника на своем рабочем месте влияет на ритмичность и режим производственного процесса. У нас каждый человек незаменим», — добавляет Крылова.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу с возможностью брони от частичной мобилизации. Соответствующие объявления разместило на сайте «Авито» ОАО «РЖД». Компания готова принять в штат осмотрщика-ремонтника вагонов и слесаря по ремонту подвижного состава.