Пермякам предлагают работу с бронью от мобилизации

Компания ОАО «РЖД» предлагает пермякам работу с бронью от мобилизации

22 сентября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Работу на железной дороге с бронью от мобилизации предлагают в ОАО «РЖД» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителям Перми и Пермского края предлагают работу с возможностью брони от частичной мобилизации. Соответствующие объявления разместило на сайте «Авито» ОАО «РЖД». Компания готова принять в штат осмотрщика-ремонтника вагонов и слесаря по ремонту подвижного состава. «Обязанности — техническое обслуживание вагонов, самоходных машин и другой железнодорожной техники в части выявления и устранения неисправностей. Наши сотрудники зарезервированы от призыва по мобилизации», — сообщается в объявлениях. Как сообщила URA.RU специалист отдела кадров компании Алена, вопросами брони от мобилизации занимается военно-учетное бюро РЖД. «Работники ОАО „РЖД“ встают на учет в нашем военно-учетном бюро. Далее на них оформляется „бронь“, на основании которой они работают только на железной дороге. Этот вопрос отрабатывается с каждым работником индивидуально», — пояснила собеседник агентства. Она также добавила, что новые сотрудники в обязательном порядке должны пройти медкомиссию, после которой их отправят на трехмесячное обучение в Тюмень или Екатеринбург. Уровень заработной платы осмотрщика-ремонтника — около 40 тысяч рублей, слесаря — около 30 тысяч рублей. О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Призыву подлежат россияне, состоящие в запасе, прошедшие службу в рядах ВС РФ, а также имеющие определенные специальности и боевой опыт. Власти Пермского края заявили, что окажут в этом вопросе военкомату все необходимое содействие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу с возможностью брони от частичной мобилизации. Соответствующие объявления разместило на сайте «Авито» ОАО «РЖД». Компания готова принять в штат осмотрщика-ремонтника вагонов и слесаря по ремонту подвижного состава. «Обязанности — техническое обслуживание вагонов, самоходных машин и другой железнодорожной техники в части выявления и устранения неисправностей. Наши сотрудники зарезервированы от призыва по мобилизации», — сообщается в объявлениях. Как сообщила URA.RU специалист отдела кадров компании Алена, вопросами брони от мобилизации занимается военно-учетное бюро РЖД. «Работники ОАО „РЖД“ встают на учет в нашем военно-учетном бюро. Далее на них оформляется „бронь“, на основании которой они работают только на железной дороге. Этот вопрос отрабатывается с каждым работником индивидуально», — пояснила собеседник агентства. Она также добавила, что новые сотрудники в обязательном порядке должны пройти медкомиссию, после которой их отправят на трехмесячное обучение в Тюмень или Екатеринбург. Уровень заработной платы осмотрщика-ремонтника — около 40 тысяч рублей, слесаря — около 30 тысяч рублей. О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Призыву подлежат россияне, состоящие в запасе, прошедшие службу в рядах ВС РФ, а также имеющие определенные специальности и боевой опыт. Власти Пермского края заявили, что окажут в этом вопросе военкомату все необходимое содействие.