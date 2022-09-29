Песков: Россия примет все четыре новые территории

Россия примет в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заявил Песков
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Россия заключит договоры о присоединении с четырьмя освобожденными территориями Донбасса и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все четыре [присоединим]. Все территории, которые провели референдумы [Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области] и обратились с просьбой к российской стороне», — сказал Песков в ходе конференц-колла.