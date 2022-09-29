Песков: Россия примет все четыре новые территории

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия примет в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Россия заключит договоры о присоединении с четырьмя освобожденными территориями Донбасса и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все четыре [присоединим]. Все территории, которые провели референдумы [Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области] и обратились с просьбой к российской стороне», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

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Россия заключит договоры о присоединении с четырьмя освобожденными территориями Донбасса и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все четыре [присоединим]. Все территории, которые провели референдумы [Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области] и обратились с просьбой к российской стороне», — сказал Песков в ходе конференц-колла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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