Многодетный челябинец во второй раз пошел добровольцем на фронт

Максим Иванюк участвовал в конфликте на Украине в 2015 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Многодетный отец Максим Иванюк из Сосновского района Челябинской области во второй раз пошел добровольцем на фронт. Мужчина рассказал URA.RU, что раньше уже участвовал в военных действиях в Донбассе.

«Я хочу, чтобы мои дети жили мирно. Чтобы моя жена ходила и улыбалась, радовалась. Чтобы люди перестали ждать людей с войны и это все закончилось. Сегодня я еду сделать этот мир лучше», — рассказал URA.RU Иванюк.

В 1999 году Максим Иванюк служил во Владикавказе в 99-й дивизии особого назначения. В феврале 2015-го он сам поехал в Донбасс через базовое ополчение поддерживать русский народ. Затем мужчина служил в разведке в ЛНР в Первомайске, в районе Попасная. Имеет награды за службу в разведке, награду «Слава героям Донбасса и Новороссии».

По словам районного военкома полковника запаса Александра Губина, всего из Сосновского района будет отправлено порядка 150 человек. Сегодня в Екатеринбург на боевое слаживание отправились около 60 мобилизованных граждан.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В первую очередь призываются те, кто проходил срочную службу, имеют спецподготовку и необходимый опыт.