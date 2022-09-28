Военком Александр Губин сообщил, что мобилизованные перед отправкой на СВО пройдут боевое слаживание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военком Сосновского района Челябинской области полковник запаса Александр Губин во время третьей отправки мобилизованных 29 сентября сообщил, когда мобилизованных отправят в зону спецоперации. По словам Губина, перед отправкой все группы мобилизованных пройдут боевое слаживание.

«Ребята едут в военный городок Екатеринбурга. Там формируется воинская часть. Там будет переодевание, оформление штатно-должностных лиц, регистрация. Все как положено. Они должны сформироваться в подразделение, пройти боевое слаживание. Слаживание отделений, расчетов, взводов, рот, батальонов. И после этого убудут для выполнения задач спецоперации», — сообщил Губин журналистам.

Военком добавил, что 29 сентября состоится уже третья отправка мобилизованных граждан. Из района отправится около 60 мужчин. По словам военкома, в каждой группе есть добровольцы. Все они выявляют желание помочь нашим ребятам в зоне спецоперации.

Из всех городов и районов области отправляются мобилизованные группы мужчин. Для их семей губернатор Алексей Текслер распорядился выделить средства из областного бюджета. Семьи мобилизованных жителей области получат по 20 тысяч рублей на одного ребенка.

Указ о частичной мобилизации подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. По нему в ряды ВС РФ должны призвать около 300 тысяч военнообязанных граждан, состоящих в запасе.