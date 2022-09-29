Глава Запорожья проходит карантин перед встречей с Путиным

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий находится на карантине перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам. Встреча Путина с главами ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области запланирована на 30 сентября.
«Подготовка идет, мы на карантине сидим. Это необходимые процедуры, которые должны выполняться. Все документы у нас готовы, печати с собой, результаты референдума есть. Завтра должно состояться подписание», — приводит слова Балицкого РИА «Новости».
Встреча Путина с главами Донбасса, Херсонской и Запорожской областей запланирована после подписания договоров о присоединении этих территорий к России. Затем пройдут заседания Госдумы и Совета Федерации, после которых документы вступят в законную силу.
С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях прошли референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.
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Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий находится на карантине перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам. Встреча Путина с главами ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области запланирована на 30 сентября. «Подготовка идет, мы на карантине сидим. Это необходимые процедуры, которые должны выполняться. Все документы у нас готовы, печати с собой, результаты референдума есть. Завтра должно состояться подписание», — приводит слова Балицкого РИА «Новости». Встреча Путина с главами Донбасса, Херсонской и Запорожской областей запланирована после подписания договоров о присоединении этих территорий к России. Затем пройдут заседания Госдумы и Совета Федерации, после которых документы вступят в законную силу. С 23 по 27 сентября на освобожденных в ходе спецоперации на Украине территориях прошли референдумы по присоединению к России. По итогам обработки результатов, в ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23%, в ЛНР — 98,42%. В свою очередь, в Херсонской области свои голоса «за» отдали 87,05% человек, и в Запорожье — 93,11%. Процедура проводилась в соответствии с Уставом ООН, легитимность плебисцитов подтвердили наблюдатели из различных стран.