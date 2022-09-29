Силовики задержали в шкафу жительницу ХМАО, воровавшую тюменские нефтепродукты

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Причиненный ущерб составил более миллиона рублей Фото:

Под Тюменью 48-летнюю жительницу ХМАО задержали за кражу нефтепродуктов. Она пыталась спрятаться от силовиков в шкафу. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Тюменской области.

«В пригороде Тюмени, в ходе оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“, оперативниками задержана жительница ХМАО, подозреваемая в краже нефтепродуктов на территории Тюменской области. Первоначально гражданка сотрудничала со следствием, но затем скрылась. Сотрудники полиции задержали ее в арендованном доме, где она проживала с мужем, который также является фигурантом данного уголовного дела. Услышав стук в дверь, женщина спряталась в платяном шкафу, где и была обнаружена», — передает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, жительница ХМАО возглавляла преступную группировку, которая самовольно подключилась к нефтепроводам в селе Демьянского Уватского района на арендованной нефтебазе. Добытые незаконными путями нефтепродукты преступники сбывали в Тобольске. В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб составил более миллиона рублей.

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Под Тюменью 48-летнюю жительницу ХМАО задержали за кражу нефтепродуктов. Она пыталась спрятаться от силовиков в шкафу. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Тюменской области. «В пригороде Тюмени, в ходе оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“, оперативниками задержана жительница ХМАО, подозреваемая в краже нефтепродуктов на территории Тюменской области. Первоначально гражданка сотрудничала со следствием, но затем скрылась. Сотрудники полиции задержали ее в арендованном доме, где она проживала с мужем, который также является фигурантом данного уголовного дела. Услышав стук в дверь, женщина спряталась в платяном шкафу, где и была обнаружена», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия, жительница ХМАО возглавляла преступную группировку, которая самовольно подключилась к нефтепроводам в селе Демьянского Уватского района на арендованной нефтебазе. Добытые незаконными путями нефтепродукты преступники сбывали в Тобольске. В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб составил более миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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