Силовики задержали в шкафу жительницу ХМАО, воровавшую тюменские нефтепродукты

29 сентября 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Причиненный ущерб составил более миллиона рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Под Тюменью 48-летнюю жительницу ХМАО задержали за кражу нефтепродуктов. Она пыталась спрятаться от силовиков в шкафу. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Тюменской области. «В пригороде Тюмени, в ходе оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“, оперативниками задержана жительница ХМАО, подозреваемая в краже нефтепродуктов на территории Тюменской области. Первоначально гражданка сотрудничала со следствием, но затем скрылась. Сотрудники полиции задержали ее в арендованном доме, где она проживала с мужем, который также является фигурантом данного уголовного дела. Услышав стук в дверь, женщина спряталась в платяном шкафу, где и была обнаружена», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия, жительница ХМАО возглавляла преступную группировку, которая самовольно подключилась к нефтепроводам в селе Демьянского Уватского района на арендованной нефтебазе. Добытые незаконными путями нефтепродукты преступники сбывали в Тобольске. В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб составил более миллиона рублей.

Под Тюменью 48-летнюю жительницу ХМАО задержали за кражу нефтепродуктов. Она пыталась спрятаться от силовиков в шкафу. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Тюменской области. «В пригороде Тюмени, в ходе оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“, оперативниками задержана жительница ХМАО, подозреваемая в краже нефтепродуктов на территории Тюменской области. Первоначально гражданка сотрудничала со следствием, но затем скрылась. Сотрудники полиции задержали ее в арендованном доме, где она проживала с мужем, который также является фигурантом данного уголовного дела. Услышав стук в дверь, женщина спряталась в платяном шкафу, где и была обнаружена», — передает пресс-служба ведомства. По данным следствия, жительница ХМАО возглавляла преступную группировку, которая самовольно подключилась к нефтепроводам в селе Демьянского Уватского района на арендованной нефтебазе. Добытые незаконными путями нефтепродукты преступники сбывали в Тобольске. В отношении югорчанки возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Причиненный ущерб составил более миллиона рублей.