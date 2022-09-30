Le Figaro: РФ не заинтересована в нанесении ядерного удара по Украине

30 сентября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Военные эксперты сомневаются в возможном нанесении ядерного удара по Украине Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад обеспокоен угрозой применения тактического ядерного оружия по Украине с начала СВО. Эта тема регулярно фигурирует в европейском медийном пространстве, однако военные эксперты говорят о малой вероятности подобного исхода. «С чисто военной точки зрения применение тактического ядерного оружия против Украины не меняет правила игры. Напомним, что от т. н. „стратегического“ ядерного оружия оно отличается меньшим радиусом действия и меньшей мощностью, хотя эквивалентно или превосходит бомбы, использованные в Хиросиме и Нагасаки. Выстрел тактической ядерной ракеты соответствует сотням выстрелов HIMARS», — сообщает изданию Le Figaro Ксавьер Тайтельман, консультант по вопросам обороны и аэронавтики. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Президент предостерег страны НАТО о недопустимости вмешательства в суверенитет РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Запад обеспокоен угрозой применения тактического ядерного оружия по Украине с начала СВО. Эта тема регулярно фигурирует в европейском медийном пространстве, однако военные эксперты говорят о малой вероятности подобного исхода. «С чисто военной точки зрения применение тактического ядерного оружия против Украины не меняет правила игры. Напомним, что от т. н. „стратегического“ ядерного оружия оно отличается меньшим радиусом действия и меньшей мощностью, хотя эквивалентно или превосходит бомбы, использованные в Хиросиме и Нагасаки. Выстрел тактической ядерной ракеты соответствует сотням выстрелов HIMARS», — сообщает изданию Le Figaro Ксавьер Тайтельман, консультант по вопросам обороны и аэронавтики. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Президент предостерег страны НАТО о недопустимости вмешательства в суверенитет РФ. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ядерная война никогда не должна быть развязана.