Курганский фонд капремонта заплатил более миллиона рублей за несуществующие работы

Нарушения в распоряжении финансами обнаружили представители казначейства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области представители регионального Фонда капремонта плохо проконтролировали работы в 43 домах. Из-за этого подрядчикам выплатили 1,2 млн рублей за невыполненные работы. Об этом URA.RU сообщили в управлении Федерального казначейства Курганской области.

«Контрольное мероприятие проводилось за 2021 год. По результатам установлено ненадлежащие осуществление контроля Фондом капитального ремонта за выполнение работ по капитальном ремонту общего имущества 43 многоквартирных домов, выразившееся в оплате подрядным организациям фактически невыполненных объемов работ на общую сумму 1,2 млн рублей», — рассказали в казначействе.

Половину этой суммы подрядчики вернули на счет регионального оператора, а в одном из домов был проведен капремонт общего имущества. Другие нарушения представителей фонда обязали устранить.

В целом в 2021 году план капремонта домов был выполнен лишь на 56,8%: в 73 из 169 домов работы не провели. В казначействе также считают, что есть риск неуплаты долгов по взносам в размере 95,3 млн рублей. Это связано с тем, что представители фонда поздно начинали претензионно-исковую работу по этим долгам, из-за чего суд отказывал в исках по причине истекшего срока давности.

«Деятельность Фонда капитального ремонта ежегодно проверяется контролирующими органами различного уровня, в том числе и Управлением Федерального казначейства Курганской области. Результаты проверок принимаются к сведению Фондом капитального ремонта, а при наличии оснований — подлежат обсуждению», — объяснили URA.RU в фонде.