29 сентября 2022

Вице-премьер РФ Мантуров отменил визит в ХМАО

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Мантуров на Тнф. Тюмень , мантуров денис
Кроме Мантурова на форум не приехали и другие ВИП-персоны Фото:

Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров отменил визит в Ханты-Мансийск, где 30 сентября планировалось его участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме. Эту информацию URA.RU подтвердили в оргкомитете форума.

«На форум не приехал, как планировал, российский вице-премьер Денис Мантуров и ряд других VIP-персон. Наполнение форума из-за этого изменилось, подписание ряда соглашений отменено», — сообщили в оргкомитете форума.

Предполагалось, что Мантуров в рамках «Югорского промышленно-инвестиционного форума» проведет заседание координационного совета по развитию промышленности. В правительстве ХМАО сообщили URA.RU, что это мероприятие с участием российского вице-премьера может пройти в Югре позже, но точных дат пока нет.

Ранее URA.RU анонсировало визит федерального чиновника в Ханты-Мансийска. Предполагалось, что на совещание с российским вице-премьером приедут региональные министры промышленности со всей страны.

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Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров отменил визит в Ханты-Мансийск, где 30 сентября планировалось его участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме. Эту информацию URA.RU подтвердили в оргкомитете форума. «На форум не приехал, как планировал, российский вице-премьер Денис Мантуров и ряд других VIP-персон. Наполнение форума из-за этого изменилось, подписание ряда соглашений отменено», — сообщили в оргкомитете форума. Предполагалось, что Мантуров в рамках «Югорского промышленно-инвестиционного форума» проведет заседание координационного совета по развитию промышленности. В правительстве ХМАО сообщили URA.RU, что это мероприятие с участием российского вице-премьера может пройти в Югре позже, но точных дат пока нет. Ранее URA.RU анонсировало визит федерального чиновника в Ханты-Мансийска. Предполагалось, что на совещание с российским вице-премьером приедут региональные министры промышленности со всей страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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