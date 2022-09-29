Вице-премьер РФ Мантуров отменил визит в ХМАО

30 сентября 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Кроме Мантурова на форум не приехали и другие ВИП-персоны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров отменил визит в Ханты-Мансийск, где 30 сентября планировалось его участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме. Эту информацию URA.RU подтвердили в оргкомитете форума. «На форум не приехал, как планировал, российский вице-премьер Денис Мантуров и ряд других VIP-персон. Наполнение форума из-за этого изменилось, подписание ряда соглашений отменено», — сообщили в оргкомитете форума. Предполагалось, что Мантуров в рамках «Югорского промышленно-инвестиционного форума» проведет заседание координационного совета по развитию промышленности. В правительстве ХМАО сообщили URA.RU, что это мероприятие с участием российского вице-премьера может пройти в Югре позже, но точных дат пока нет. Ранее URA.RU анонсировало визит федерального чиновника в Ханты-Мансийска. Предполагалось, что на совещание с российским вице-премьером приедут региональные министры промышленности со всей страны.

Вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров отменил визит в Ханты-Мансийск, где 30 сентября планировалось его участие в Югорском промышленно-инвестиционном форуме. Эту информацию URA.RU подтвердили в оргкомитете форума. «На форум не приехал, как планировал, российский вице-премьер Денис Мантуров и ряд других VIP-персон. Наполнение форума из-за этого изменилось, подписание ряда соглашений отменено», — сообщили в оргкомитете форума. Предполагалось, что Мантуров в рамках «Югорского промышленно-инвестиционного форума» проведет заседание координационного совета по развитию промышленности. В правительстве ХМАО сообщили URA.RU, что это мероприятие с участием российского вице-премьера может пройти в Югре позже, но точных дат пока нет. Ранее URA.RU анонсировало визит федерального чиновника в Ханты-Мансийска. Предполагалось, что на совещание с российским вице-премьером приедут региональные министры промышленности со всей страны.