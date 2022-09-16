В ХМАО на совещание с Мантуровым прилетят чиновники со всей России

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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, мантуров денис, портрет
Вице-премьер РФ Денис Мантуров проведет координационный совет по развитию промышленности в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийск для участия в координационном совете по развитию промышленности, который пройдет под председательством вице-премьера РФ Дениса Мантурова 30 сентября, прилетят региональные чиновники со всей России. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Роман Генкель.

«Планируется проведение координационного совета по развитию промышленности, который будет вести вице-премьер Денис Мантуров. Формат этого мероприятия предполагает очное участие представителей каждого из регионов России. Либо заместители губернаторов или председателей правительств, либо региональные министры, отвечающие за промышленность», — рассказал Генкель.

Он также уточнил, что координационный совет пройдет на площадке Югорского промышленно-инвестиционного форума, где тоже ждут VIP-гостей. «Мы рассчитываем, что приедет один руководителей „Сбербанка“, представители Внешэкономбанка, руководители ассоциаций промтехнопареов и промпарков России, делегация из правительства Приморья, бизнесмены из Казахстана и Белоруссии», — уточнил вице-губернатор Югры.

Ранее URA.RU уже сообщало о планируемом визите в ХМАО российского вице-премьера. После перехода Юрия Борисова на должность главы Роскосмоса, Мантуров назначен куратором регионов УрФО в правительстве РФ.

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В Ханты-Мансийск для участия в координационном совете по развитию промышленности, который пройдет под председательством вице-премьера РФ Дениса Мантурова 30 сентября, прилетят региональные чиновники со всей России. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Югры Роман Генкель. «Планируется проведение координационного совета по развитию промышленности, который будет вести вице-премьер Денис Мантуров. Формат этого мероприятия предполагает очное участие представителей каждого из регионов России. Либо заместители губернаторов или председателей правительств, либо региональные министры, отвечающие за промышленность», — рассказал Генкель. Он также уточнил, что координационный совет пройдет на площадке Югорского промышленно-инвестиционного форума, где тоже ждут VIP-гостей. «Мы рассчитываем, что приедет один руководителей „Сбербанка“, представители Внешэкономбанка, руководители ассоциаций промтехнопареов и промпарков России, делегация из правительства Приморья, бизнесмены из Казахстана и Белоруссии», — уточнил вице-губернатор Югры. Ранее URA.RU уже сообщало о планируемом визите в ХМАО российского вице-премьера. После перехода Юрия Борисова на должность главы Роскосмоса, Мантуров назначен куратором регионов УрФО в правительстве РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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