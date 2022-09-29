Максим Пекарский перед отправкой общается с каждым мобилизованным Фото: Евгений Толкачев / «Златоустовский рабочий»

новость из сюжета Мобилизация в России

Мэр Златоуста (Челябинская область) Максим Пекарский принял решение общаться с мобилизованными жителями лично. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе бесед он выясняет соответствие критериям отбора призываемых граждан.

«Мэр Максим Пекарский ведет приемы в рамках призывной кампании. Перед отправкой с гражданином проводится беседа в присутствии военкома, где градоначальник досконально выясняет положение мобилизованного», — рассказали URA.RU в мэрии Златоуста.

В разговоре Пекарский спрашивает о прохождении службы в армии, боевом опыте и военно-учетной специальности. Попутно собирается информация обо всех проблемах, в которых требуется помощь представителей власти.

Разговор касается бытовых тем. Один из граждан пожаловался на то, что недавно была хирургическая операция. Другой житель Златоуста посетовал на ипотеку: кредитные документы оформлены на супругу, из-за чего могут возникнуть сложности с кредитными каникулами.

Мобилизацию в России объявили 21 сентября. Задачи, которые поставлены перед Вооруженными Силами РФ, соответствуют задачам проводимой спецоперации на Украине. Предполагается, что будет три волны призыва. Как заявил депутат Госдумы Владимир Павлов, первая завершилась, и гражданам, которым не пришли повестки военкомата, в ближайшие дни их уже не получат.