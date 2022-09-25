Челябинский депутат Госдумы: если вам не вручили повестку на прошлой неделе, то уже не вручат

26 сентября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Павлова, список мобилизованных граждан уже сформирован Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане России, которые не получили повестку в рамках частичной мобилизации, с высокой степенью вероятности уже ее не получат. Об этом 26 сентября сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов во время прямого эфира. «Указ [о частичной мобилизации] касается около 300 тысяч человек, которые уже, не вчера и даже не позавчера были установлены, с ними были проведены действия, уточнены их специальности, поэтому никаких новых людей там не добавилось. Если вам не вручили повестку, условно говоря, в конце той недели, то уже не вручат на этом этапе мобилизации», — сообщил депутат во время прямого эфира «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Павлов пояснил URA.RU, что основная часть повесток, действительно, уже вручена. Могут быть задержки в отдаленных районах, или с теми, кто находился на больничном или вне дома. Также он рассказал о законопроекте, который предложит рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госдумы во вторник. Речь идет о включении военной подготовки в школьную программу. Указ о проведении частичной мобилизации в России был подписан 21 сентября президентом страны Владимиром Путиным. Около 300 тысяч военнообязанных граждан будут призваны в ряды ВС РФ. После боевого слаживания они будут отправлены в зону СВО.

Граждане России, которые не получили повестку в рамках частичной мобилизации, с высокой степенью вероятности уже ее не получат. Об этом 26 сентября сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Павлов во время прямого эфира. «Указ [о частичной мобилизации] касается около 300 тысяч человек, которые уже, не вчера и даже не позавчера были установлены, с ними были проведены действия, уточнены их специальности, поэтому никаких новых людей там не добавилось. Если вам не вручили повестку, условно говоря, в конце той недели, то уже не вручат на этом этапе мобилизации», — сообщил депутат во время прямого эфира «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Павлов пояснил URA.RU, что основная часть повесток, действительно, уже вручена. Могут быть задержки в отдаленных районах, или с теми, кто находился на больничном или вне дома. Также он рассказал о законопроекте, который предложит рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Госдумы во вторник. Речь идет о включении военной подготовки в школьную программу. Указ о проведении частичной мобилизации в России был подписан 21 сентября президентом страны Владимиром Путиным. Около 300 тысяч военнообязанных граждан будут призваны в ряды ВС РФ. После боевого слаживания они будут отправлены в зону СВО.