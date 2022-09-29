Диверсанта задержали сотрудники УФСБ по Свердловской области (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинский диверсант, предположительно связанный с запрещенным в РФ и признанным террористическим нацбатальном «Азов», пытался вызвать сход с рельсов поезда на железной дороге у Режа (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Украинский диверсант, используя алюминиевую проволоку, сделал перемычку на железнодорожных путях — около 80-го километра дороги из Режа в Стриганово. Его целью был сход поезда с рельсов», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчину поймали сотрудники УФСБ по Свердловской области при содействии полиции. На поезде, по предварительной информации, перемещали бронетехнику. Задержанный осуждал проведение спецоперации. Диверсант разрисовал стелу на въезде в Реж, признавшись в любви запрещенному в РФ террористическому нацбатальону «Азов». Кроме этого, на стеле он написал оскорбительные надписи, относящиеся к российским политикам.

URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ по Свердловской области. «В отношении гражданина, о котором идет речь, следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ („Диверсия“). С его участием проводятся необходимые следственные действия. Иные обстоятельства уголовного дела в интересах следствия на данный момент не разглашаются. Важно отметить, что помощь в поиске и задержании „диверсанта“ оказали коллеги из МВД», — сообщили в пресс-службе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин отмечал, что решение о проведении денацификации и демилитаризации Украины принято для сохранения жизней населения республик и является вынужденной мерой. Позднее власти РФ объявили частичную мобилизацию, в рамках которой планируется призвать 300 тысяч человек.

*Нацбатальон «Азов» запрещен в РФ и признан террористической организацией.

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU