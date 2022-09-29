Челябинский минпром изучит потенциал для производства военного снаряжения

Минпром изучит возможности легкой промышленности делать товары для армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области соберет информацию о возможностях производителей армейского снаряжения. Как URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, данные запросил минпром РФ.

«Поступил запрос Минпромторга РФ. Собирают информацию о том, что и сколько могут произвести для нужд армии предприятия легкой промышленности, в какие сроки. Отработка по запросу только началась», — проинформировали URA.RU в минпроме.

В министерстве затруднились сообщить, какому количеству компаний разослали письма и сколько из них ответили. В пресс-службе «Юничела» отметили: запрос поступал, и в настоящее время ведутся переговоры с поставщиками спецсырья и комплектующих: военные берцы отличаются от производимых предприятием гражданских. В Кусинской обувной фабрике, занятой на производстве обуви для военных и производства, URA.RU отметили: запроса не поступало. При этом потребность в увеличении объемов производства есть.

«Нас просят выполнять заказы быстрей. И производственные мощности это позволяют сделать. Однако ощущаем острую нехватку кадров», — рассказали на предприятии.

В военторгах Челябинска отметили нехватку товара. Покупатели столкнулись с дефицитом берцев. В торговых точках URA.RU отметили, что требуется время, чтобы оплатить и получить новый товар. 30 сентября губернатор Алексей Текслер обратился к жителям региона помочь со сбором спальных мешков и туристских ковриков для мобилизованных граждан. Частичную мобилизацию с РФ объявили 21 сентября.