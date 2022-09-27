Мобилизованные челябинцы раскупили берцы в военных магазинах

28 сентября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

В челябинских магазинах заканчиваются берцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В магазинах военной спецодежды Челябинска раскупили почти все берцы. Участники рынка рассказали URA.RU, что испытывают недостаток обуви из-за наплыва покупателей. «Какие-то модели берцев еще есть, но совсем мало. Некоторые размеры одежды остались, хотя быстро заканчиваются», — признала URA.RU сотрудница магазина «Спецназ» на улице Овчинникова. Собеседница URA.RU сообщила о том, что спрос на военную экипировку возрос за неделю с 21 сентября в 3-4 раза. В торговой точке закончились всесезонные комплекты базового обмундирования (ВКБО). Зимние костюмы поступят в продажу только через две недели. Участница рынка отметила, что торговые организации не были готовы к столь стремительно возросшему спросу и теперь нуждаются в пополнении запасов, которые формируют за свой счет. В компании «Униформ» на улице Васенко рассказали корреспонденту URA.RU, что в день к ним обращаются за покупками по 16-20 человек, и товар быстро заканчивается. Такая ситуация наблюдается на протяжении недели. Многие размеры берцев остались в единичном экземпляре. Повышенный спрос на них, заметили в магазине, связан с тем, что в экстремальных условиях обувь быстро приходит в негодность. При этом директор фирмы-производителя из Кусы Владимир Бояршинов заявил URA.RU, что существенного увеличения спроса не ощутил. Собеседник отметил: если возникнет на продукцию оптовый заказ, то производство обеспечит его в короткий срок.

В магазинах военной спецодежды Челябинска раскупили почти все берцы. Участники рынка рассказали URA.RU, что испытывают недостаток обуви из-за наплыва покупателей. «Какие-то модели берцев еще есть, но совсем мало. Некоторые размеры одежды остались, хотя быстро заканчиваются», — признала URA.RU сотрудница магазина «Спецназ» на улице Овчинникова. Собеседница URA.RU сообщила о том, что спрос на военную экипировку возрос за неделю с 21 сентября в 3-4 раза. В торговой точке закончились всесезонные комплекты базового обмундирования (ВКБО). Зимние костюмы поступят в продажу только через две недели. Участница рынка отметила, что торговые организации не были готовы к столь стремительно возросшему спросу и теперь нуждаются в пополнении запасов, которые формируют за свой счет. В компании «Униформ» на улице Васенко рассказали корреспонденту URA.RU, что в день к ним обращаются за покупками по 16-20 человек, и товар быстро заканчивается. Такая ситуация наблюдается на протяжении недели. Многие размеры берцев остались в единичном экземпляре. Повышенный спрос на них, заметили в магазине, связан с тем, что в экстремальных условиях обувь быстро приходит в негодность. При этом директор фирмы-производителя из Кусы Владимир Бояршинов заявил URA.RU, что существенного увеличения спроса не ощутил. Собеседник отметил: если возникнет на продукцию оптовый заказ, то производство обеспечит его в короткий срок.