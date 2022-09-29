Челябинский губернатор призвал граждан передать спальные мешки мобилизованным

Алексей Текслер сообщил, что уже передал свой спальный мешок и туристический коврик мобилизованным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям региона с просьбой передать спальные мешки и туристические коврики мобилизованным гражданам. Как сообщил Текслер в социальных сетях, в туристическом регионе, каким является Челябинская область, у многих должны быть предметы туризма.

«Хочу предложить такую инициативу. У нас туристический регион, многие путешествуют, ходят в походы. У многих есть спальники и туристические коврики. Предлагаю помочь нашим призванным ребятам. Передать, у кого есть такая возможность, свои спальные мешки и туристические коврики. Важный момент — снаряжение должно быть рассчитано на использование в минусовые температуры», — сообщил Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона пояснил, что власти закупают спальные мешки для мобилизованных. Однако, в свободной продаже их практически нет. По словам Текслера он уже передал свой спальный мешок и коврик на нужды мобилизованных. Все желающие могут это сделать через местные отделения партии «Единая Россия» и общественные приемные губернатора в муниципалитетах.

Ранее Текслер сообщил, что правительство региона обеспечит мобилизованных теплыми вещами и обувью. Также призванным в рамках частичной мобилизации предоставят газовую горелку, фонарик, и сухпаек.