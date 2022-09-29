Бывший пермский министр станет директором цирка

Экс-министр культуры Вячеслав Торчинский возглавит Пермский цирк

30 сентября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Вячеслав Торчинский нашел новую работу Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский станет директором Пермского цирка. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник. «Господин Торчинский сегодня будет представлен коллективу цирка. Предыдущий директор учреждения Мария Сумишевская покинула должность в октябре прошлого года. После чего и. о. руководителя Пермского цирка была назначена Лариса Хайруллина», — пишет издание. Вячеслав Торчинский возглавлял министерство культуры региона с 2018 по 2021 год. До этого он трудился в департаменте городской культуры.

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский станет директором Пермского цирка. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник. «Господин Торчинский сегодня будет представлен коллективу цирка. Предыдущий директор учреждения Мария Сумишевская покинула должность в октябре прошлого года. После чего и. о. руководителя Пермского цирка была назначена Лариса Хайруллина», — пишет издание. Вячеслав Торчинский возглавлял министерство культуры региона с 2018 по 2021 год. До этого он трудился в департаменте городской культуры.