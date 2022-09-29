29 сентября 2022

Бывший пермский министр станет директором цирка

Экс-министр культуры Вячеслав Торчинский возглавит Пермский цирк
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Пермского края. Пермь, торчинский вячеслав
Вячеслав Торчинский нашел новую работу Фото:

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский станет директором Пермского цирка. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник.

«Господин Торчинский сегодня будет представлен коллективу цирка. Предыдущий директор учреждения Мария Сумишевская покинула должность в октябре прошлого года. После чего и. о. руководителя Пермского цирка была назначена Лариса Хайруллина», — пишет издание.

Вячеслав Торчинский возглавлял министерство культуры региона с 2018 по 2021 год. До этого он трудился в департаменте городской культуры.

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Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский станет директором Пермского цирка. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник. «Господин Торчинский сегодня будет представлен коллективу цирка. Предыдущий директор учреждения Мария Сумишевская покинула должность в октябре прошлого года. После чего и. о. руководителя Пермского цирка была назначена Лариса Хайруллина», — пишет издание. Вячеслав Торчинский возглавлял министерство культуры региона с 2018 по 2021 год. До этого он трудился в департаменте городской культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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