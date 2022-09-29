Бывший пермский министр станет директором цирка

Вячеслав Торчинский нашел новую работу
Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский станет директором Пермского цирка. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник.
«Господин Торчинский сегодня будет представлен коллективу цирка. Предыдущий директор учреждения Мария Сумишевская покинула должность в октябре прошлого года. После чего и. о. руководителя Пермского цирка была назначена Лариса Хайруллина», — пишет издание.
Вячеслав Торчинский возглавлял министерство культуры региона с 2018 по 2021 год. До этого он трудился в департаменте городской культуры.
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