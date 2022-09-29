Из-за оттока мигрантов Тюмень рискует остаться без дворников и дорожных рабочих

Из-за оттока мигрантов в Тюмени освободились рабочие места

Мигранты начали покидать Тюмень после объявления частичной мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Отток мигрантов из стран СНГ может привести к острой нехватке низкоквалифицированного персонала в Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Тюменскому областному дорожно-эксплуатационному предприятию (ТОДЭП). По его словам, в компаниях, которые работают на подряде у городской администрации, уже начали появляться свободные ставки на должности дворников и дорожных рабочих.

«Мигранты из стран ближнего зарубежья начали массово увольняться и покидать Тюмень сразу после объявления частичной мобилизации. Большинство из них работали в компаниях, которые обслуживают город. Это дорожники, дворники, и так далее. Сейчас на рынке труда уже можно найти соответствующие вакансии. И мигранты продолжают увольняться», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что тюменцы не спешат занимать освободившиеся вакансии. «Это работа, которая рассчитана на низкоквалифицированный персонал. Зарплаты там соответствующие. Тюменцы за такие деньги работать не хотят», — уточнил инсайдер URA.RU.

В адрес ТОДЭП направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь, под нее должны попасть военнослужащие запаса, имеющие реальный боевой опыт и определенные военно-учетные специальности.