Владимир Путин обратился к гражданам России
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Президент России Владимир Путин начал свое обращение к россиянам. Оно транслируется на федеральных телеканалах.
Как сообщили URA.RU в медиахолдинге MAER, обращение президента также показывают на улицах городов-миллионников. Оно транслируется на больших экранах в центре городов.
Поводом для обращения Путина стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Жители регионов проголосовали за присоединение к РФ в ходе референдума 23—27 сентября. Его легитимность подтвердили иностранные наблюдатели. Референдум проходил в соответствие с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года.