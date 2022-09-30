Путин начал обращение к россиянам. Видео

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин обратился к гражданам России Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Президент России Владимир Путин начал свое обращение к россиянам. Оно транслируется на федеральных телеканалах.

Как сообщили URA.RU в медиахолдинге MAER, обращение президента также показывают на улицах городов-миллионников. Оно транслируется на больших экранах в центре городов.

Поводом для обращения Путина стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Жители регионов проголосовали за присоединение к РФ в ходе референдума 23—27 сентября. Его легитимность подтвердили иностранные наблюдатели. Референдум проходил в соответствие с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года.

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Президент России Владимир Путин начал свое обращение к россиянам. Оно транслируется на федеральных телеканалах. Как сообщили URA.RU в медиахолдинге MAER, обращение президента также показывают на улицах городов-миллионников. Оно транслируется на больших экранах в центре городов. Поводом для обращения Путина стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Жители регионов проголосовали за присоединение к РФ в ходе референдума 23—27 сентября. Его легитимность подтвердили иностранные наблюдатели. Референдум проходил в соответствие с Уставом ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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