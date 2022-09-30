США хочет, чтобы все страны подчинялись им, считает Владимир Путин
Запад хочет видеть Россию своей колонией. Им критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в польшу США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам.
«Запад искал и ищет новый шанс ослабить и развалить Россию, им не дает покоя, что есть такая великая страна. Запад пытается сделать все, чтобы неоколониальная система сохранилась, продолжая проводить свою грабительскую политику. Им критически важно, чтобы все страны сдали суверенитет в пользу США. Запад хочет видеть Россию колонией, несвободным обществом», — подчеркнул Путин в ходе выступления. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».
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