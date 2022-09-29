29 сентября 2022

В ХМАО прошли митинги в поддержку присоединения ЛДНР, Запорожья и Херсонщины к РФ

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В ХМАО жители собрались на митинг в поддержку итогов референдума Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В городах ХМАО прошли митинги в поддержку присоединения освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины к России. Они состоялись в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.

«Время показало, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны быть вместе с нами. Референдум тому подтверждение. Наши ребята, которые поехали защищать рубежи нашей Родины, не подведут. Наши семьи воспитали настоящих мужчин и патриотов, и они обязательно вернутся с победой!» — обратился председатель нижневартовской общественной организации ветеранов УВД Виктор Синькевич на митинге-концерте возле ДК «Октябрь».

В митингах приняли участия жители городов, представители власти и общественники, члены ветеранских и патриотических организаций и политических партий. В Сургуте со сцены выступила беженка из Мариуполя Людмила Волобуева. «Жители Донбасса давно мечтали быть с Россией! Один язык, одна культура! Победа будет за нами!» — сказала Волобуева.

Ранее URA.RU писало об итогах референдума по присоединению освобожденных территорий Украины в ХМАО. Жители Донбасса поддержали вхождение этих территорий в состав России.

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В городах ХМАО прошли митинги в поддержку присоединения освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины к России. Они состоялись в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. «Время показало, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны быть вместе с нами. Референдум тому подтверждение. Наши ребята, которые поехали защищать рубежи нашей Родины, не подведут. Наши семьи воспитали настоящих мужчин и патриотов, и они обязательно вернутся с победой!» — обратился председатель нижневартовской общественной организации ветеранов УВД Виктор Синькевич на митинге-концерте возле ДК «Октябрь». В митингах приняли участия жители городов, представители власти и общественники, члены ветеранских и патриотических организаций и политических партий. В Сургуте со сцены выступила беженка из Мариуполя Людмила Волобуева. «Жители Донбасса давно мечтали быть с Россией! Один язык, одна культура! Победа будет за нами!» — сказала Волобуева. Ранее URA.RU писало об итогах референдума по присоединению освобожденных территорий Украины в ХМАО. Жители Донбасса поддержали вхождение этих территорий в состав России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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