В ХМАО прошли митинги в поддержку присоединения ЛДНР, Запорожья и Херсонщины к РФ

30 сентября 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

В ХМАО жители собрались на митинг в поддержку итогов референдума Фото: © пресс-служба мэрии Нижневартовска новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В городах ХМАО прошли митинги в поддержку присоединения освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины к России. Они состоялись в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. «Время показало, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны быть вместе с нами. Референдум тому подтверждение. Наши ребята, которые поехали защищать рубежи нашей Родины, не подведут. Наши семьи воспитали настоящих мужчин и патриотов, и они обязательно вернутся с победой!» — обратился председатель нижневартовской общественной организации ветеранов УВД Виктор Синькевич на митинге-концерте возле ДК «Октябрь». В митингах приняли участия жители городов, представители власти и общественники, члены ветеранских и патриотических организаций и политических партий. В Сургуте со сцены выступила беженка из Мариуполя Людмила Волобуева. «Жители Донбасса давно мечтали быть с Россией! Один язык, одна культура! Победа будет за нами!» — сказала Волобуева. Ранее URA.RU писало об итогах референдума по присоединению освобожденных территорий Украины в ХМАО. Жители Донбасса поддержали вхождение этих территорий в состав России.

В городах ХМАО прошли митинги в поддержку присоединения освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины к России. Они состоялись в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. «Время показало, Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны быть вместе с нами. Референдум тому подтверждение. Наши ребята, которые поехали защищать рубежи нашей Родины, не подведут. Наши семьи воспитали настоящих мужчин и патриотов, и они обязательно вернутся с победой!» — обратился председатель нижневартовской общественной организации ветеранов УВД Виктор Синькевич на митинге-концерте возле ДК «Октябрь». В митингах приняли участия жители городов, представители власти и общественники, члены ветеранских и патриотических организаций и политических партий. В Сургуте со сцены выступила беженка из Мариуполя Людмила Волобуева. «Жители Донбасса давно мечтали быть с Россией! Один язык, одна культура! Победа будет за нами!» — сказала Волобуева. Ранее URA.RU писало об итогах референдума по присоединению освобожденных территорий Украины в ХМАО. Жители Донбасса поддержали вхождение этих территорий в состав России.