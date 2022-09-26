В ХМАО закрылись участки, где на референдуме голосовали беженцы из Донбасса. Видео

27 сентября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Эвакуированные в Нижневартовск жители Донбасса рассказали URA.RU, что голосуют за присоединение региона к РФ Фото: Елена Хабарова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В ХМАО закончилось голосование в референдуме по вхождению освобожденных территорий Украины в состав РФ. Об этом журналисту URA.RU сообщила председатель территориального избиркома Нижневартовска Екатерина Трофимец. «Голосование проходило с 10 до 16 часов. Люди на избирательный участок (в Нижневартовске проголосовать можно было в СК „Триумф“ — прим. URA.RU) шли сегодня в течение дня, достаточно большой наплыв был утром. Нижневартовский ТИК не следит за явкой, потому что голосование проводит иностранное государство; нашей задачей было обеспечить организацию. Но могу отметить, что люди приходят и охотно голосуют с момента открытия участков», — подчеркнула Трофимец. Данные по явке избирателей пообещали сообщить позже, идет подсчет голосов. Большинство опрошенных корреспондентом URA.RU беженцев не боятся говорить, что голосуют за присоединение освобожденных территорий к РФ. «Давно пора было это сделать», — поделилась с журналистом Евгения, переехавшая из Донецка в Нижневартовск в 2014 году. Ранее URA.RU сообщало о беженке из Донецкой области, которая проголосовала на референдуме в Сургуте. Женщина рассказала журналисту агентства, что голосует за присоединение к России для того, чтобы вернуться домой. В России, в том числе в ХМАО, 27 сентября началось очное голосование в рамках референдума о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, освобожденных в ходе спецоперации. С 23 по 26 сентября проводилось выездное голосование, 27 сентября жители этих территорий смогли проголосовать очно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО закончилось голосование в референдуме по вхождению освобожденных территорий Украины в состав РФ. Об этом журналисту URA.RU сообщила председатель территориального избиркома Нижневартовска Екатерина Трофимец. «Голосование проходило с 10 до 16 часов. Люди на избирательный участок (в Нижневартовске проголосовать можно было в СК „Триумф“ — прим. URA.RU) шли сегодня в течение дня, достаточно большой наплыв был утром. Нижневартовский ТИК не следит за явкой, потому что голосование проводит иностранное государство; нашей задачей было обеспечить организацию. Но могу отметить, что люди приходят и охотно голосуют с момента открытия участков», — подчеркнула Трофимец. Данные по явке избирателей пообещали сообщить позже, идет подсчет голосов. Большинство опрошенных корреспондентом URA.RU беженцев не боятся говорить, что голосуют за присоединение освобожденных территорий к РФ. «Давно пора было это сделать», — поделилась с журналистом Евгения, переехавшая из Донецка в Нижневартовск в 2014 году. Ранее URA.RU сообщало о беженке из Донецкой области, которая проголосовала на референдуме в Сургуте. Женщина рассказала журналисту агентства, что голосует за присоединение к России для того, чтобы вернуться домой. В России, в том числе в ХМАО, 27 сентября началось очное голосование в рамках референдума о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, освобожденных в ходе спецоперации. С 23 по 26 сентября проводилось выездное голосование, 27 сентября жители этих территорий смогли проголосовать очно.