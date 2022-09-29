29 сентября 2022

В ХМАО следователи возбудили уголовное дело на вице-мэра и директора МУПа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, газ, следственный комитет, последствия, взрыв
Вице-мэру вменяют превышение должностных полномочий Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя главы Сургутского района Муслима Асадуллаева. Вторым фигурантом проходит директор главного поставщика коммунальных ресурсов муниципалитета — МУП «ТО УТВИВ №1». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«В Сургутском районе возводилось несколько котельных в поселениях. МУП „УТВиВ №1“, который на тот момент возглавлял Асадуллаев, выдал подрядчикам займ под проценты на сумму около 43 миллионов рублей. А Стратечук в то время являлся главным инженером предприятия. В результате долг и проценты никто не вернул, что и послужило причиной возбуждения дела», — сообщил собеседник. Он также уточнил, что расследованием занимается отдел по особо важным делам в окружном управлении СКР.

Для уточнения деталей дела журналистом URA.RU в следственное управление СК по ХМАО направлен запрос. На момент публикации материала ответа не поступило. Узнать мнение Асадуллаева так же не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В компании «ТО УТВИВ №1» пообещали подготовить ответ и связаться с агентством. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр в марте 2022 года глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил на пост заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева. До этого он занимал должность директора МУП «ТО УТВИВ №1».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя главы Сургутского района Муслима Асадуллаева. Вторым фигурантом проходит директор главного поставщика коммунальных ресурсов муниципалитета — МУП «ТО УТВИВ №1». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «В Сургутском районе возводилось несколько котельных в поселениях. МУП „УТВиВ №1“, который на тот момент возглавлял Асадуллаев, выдал подрядчикам займ под проценты на сумму около 43 миллионов рублей. А Стратечук в то время являлся главным инженером предприятия. В результате долг и проценты никто не вернул, что и послужило причиной возбуждения дела», — сообщил собеседник. Он также уточнил, что расследованием занимается отдел по особо важным делам в окружном управлении СКР. Для уточнения деталей дела журналистом URA.RU в следственное управление СК по ХМАО направлен запрос. На момент публикации материала ответа не поступило. Узнать мнение Асадуллаева так же не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В компании «ТО УТВИВ №1» пообещали подготовить ответ и связаться с агентством. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр в марте 2022 года глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил на пост заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева. До этого он занимал должность директора МУП «ТО УТВИВ №1».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...