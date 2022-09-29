В ХМАО следователи возбудили уголовное дело на вице-мэра и директора МУПа

30 сентября 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Вице-мэру вменяют превышение должностных полномочий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя главы Сургутского района Муслима Асадуллаева. Вторым фигурантом проходит директор главного поставщика коммунальных ресурсов муниципалитета — МУП «ТО УТВИВ №1». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «В Сургутском районе возводилось несколько котельных в поселениях. МУП „УТВиВ №1“, который на тот момент возглавлял Асадуллаев, выдал подрядчикам займ под проценты на сумму около 43 миллионов рублей. А Стратечук в то время являлся главным инженером предприятия. В результате долг и проценты никто не вернул, что и послужило причиной возбуждения дела», — сообщил собеседник. Он также уточнил, что расследованием занимается отдел по особо важным делам в окружном управлении СКР. Для уточнения деталей дела журналистом URA.RU в следственное управление СК по ХМАО направлен запрос. На момент публикации материала ответа не поступило. Узнать мнение Асадуллаева так же не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В компании «ТО УТВИВ №1» пообещали подготовить ответ и связаться с агентством. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр в марте 2022 года глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил на пост заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева. До этого он занимал должность директора МУП «ТО УТВИВ №1». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя главы Сургутского района Муслима Асадуллаева. Вторым фигурантом проходит директор главного поставщика коммунальных ресурсов муниципалитета — МУП «ТО УТВИВ №1». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «В Сургутском районе возводилось несколько котельных в поселениях. МУП „УТВиВ №1“, который на тот момент возглавлял Асадуллаев, выдал подрядчикам займ под проценты на сумму около 43 миллионов рублей. А Стратечук в то время являлся главным инженером предприятия. В результате долг и проценты никто не вернул, что и послужило причиной возбуждения дела», — сообщил собеседник. Он также уточнил, что расследованием занимается отдел по особо важным делам в окружном управлении СКР. Для уточнения деталей дела журналистом URA.RU в следственное управление СК по ХМАО направлен запрос. На момент публикации материала ответа не поступило. Узнать мнение Асадуллаева так же не удалось — он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В компании «ТО УТВИВ №1» пообещали подготовить ответ и связаться с агентством. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что мэр в марте 2022 года глава Сургутского района Андрей Трубецкой назначил на пост заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева. До этого он занимал должность директора МУП «ТО УТВИВ №1».