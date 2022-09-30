Байден пообещал Зеленскому помощь в «возврате земель» 30 сентября 2022 в 19:59 Размер текста - 17 + Байден заявил, что поддержит украинские власти в возврате «утраченных территорий» Фото: Patrick Semansky AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки (США) приложат все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». Об этом сообщил президент США Джо Байден. «США поддержат усилия украинских властей по возврату земель», — цитирует Байдена аккаунт американского телеканала TRT World в социальных сетях. Он добавил, что США будут признавать прежние границы украинского государства и агитировать мировое сообщество за непризнание вхождения освобожденных территорий Донбасса в состав России. Соединенные Штаты, среди прочего, вводят санкции против тех, кто оказывает разные виды поддержки процессу вхождения новых регионов в состав РФ. В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее президента США обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, передает телеканал 360. Соединенные Штаты Америки (США) приложат все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». Об этом сообщил президент США Джо Байден. «США поддержат усилия украинских властей по возврату земель», — цитирует Байдена аккаунт американского телеканала TRT World в социальных сетях. Он добавил, что США будут признавать прежние границы украинского государства и агитировать мировое сообщество за непризнание вхождения освобожденных территорий Донбасса в состав России. Соединенные Штаты, среди прочего, вводят санкции против тех, кто оказывает разные виды поддержки процессу вхождения новых регионов в состав РФ. В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее президента США обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям