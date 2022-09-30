Соединенные Штаты Америки (США) приложат все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». Об этом сообщил президент США Джо Байден.
«США поддержат усилия украинских властей по возврату земель», — цитирует Байдена аккаунт американского телеканала TRT World в социальных сетях. Он добавил, что США будут признавать прежние границы украинского государства и агитировать мировое сообщество за непризнание вхождения освобожденных территорий Донбасса в состав России. Соединенные Штаты, среди прочего, вводят санкции против тех, кто оказывает разные виды поддержки процессу вхождения новых регионов в состав РФ.
В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее президента США обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, передает телеканал 360.
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Соединенные Штаты Америки (США) приложат все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». Об этом сообщил президент США Джо Байден. «США поддержат усилия украинских властей по возврату земель», — цитирует Байдена аккаунт американского телеканала TRT World в социальных сетях. Он добавил, что США будут признавать прежние границы украинского государства и агитировать мировое сообщество за непризнание вхождения освобожденных территорий Донбасса в состав России. Соединенные Штаты, среди прочего, вводят санкции против тех, кто оказывает разные виды поддержки процессу вхождения новых регионов в состав РФ. В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее президента США обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, передает телеканал 360.