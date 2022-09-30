Британский журналист привез гуманитарный груз в детский дом в ЛНР

30 сентября 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Журналист из Британии помог детскому дому в ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британский журналист и блогер Грэм Филлипс привез гуманитарную помощь в детский дом в Лутугино Луганской Народной Республики. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Я вам привез очень много вещей из России, потому что вас любит вся Россия, во всем мире смотрят как я вас снимаю. Вы — самые талантливые, прекрасные и просто суперские дети», — рассказал Филлипс. Он признался в своей любви к детям из детского дома, раздал им конфеты и поздравил с результатами референдума о присоединении к России. «Мы Грэма знаем с 2014 года, он приезжал еще когда в школу попал снаряд, детки его уже Гришей называют, как своего. Наша подруга, журналистка Ира Гуртяк, царствие ей небесное, тогда позвонила — так и так, мы приедем с Грэмом. Кто такой Грэм, я еще не знала. Они приехали, детвора была просто в восторге от него, он где-то час побыл и уехал на передовую, на Дебальцевское кольцо», — поделилась директор детдома Любовь Шаменко. Она отметила, что Грэм регулярно посещает детский дом и подвозит гуманитарную помощь. Грэм Филлипс — британский журналист и блогер, получивший известность после 2014 года, когда освещал события Евромайдана и последовавшего за ним конфликта в Донбассе. Сейчас — журналист находится в санкционных списках ЕС и Великобритании.

Британский журналист и блогер Грэм Филлипс привез гуманитарную помощь в детский дом в Лутугино Луганской Народной Республики. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Я вам привез очень много вещей из России, потому что вас любит вся Россия, во всем мире смотрят как я вас снимаю. Вы — самые талантливые, прекрасные и просто суперские дети», — рассказал Филлипс. Он признался в своей любви к детям из детского дома, раздал им конфеты и поздравил с результатами референдума о присоединении к России. «Мы Грэма знаем с 2014 года, он приезжал еще когда в школу попал снаряд, детки его уже Гришей называют, как своего. Наша подруга, журналистка Ира Гуртяк, царствие ей небесное, тогда позвонила — так и так, мы приедем с Грэмом. Кто такой Грэм, я еще не знала. Они приехали, детвора была просто в восторге от него, он где-то час побыл и уехал на передовую, на Дебальцевское кольцо», — поделилась директор детдома Любовь Шаменко. Она отметила, что Грэм регулярно посещает детский дом и подвозит гуманитарную помощь. Грэм Филлипс — британский журналист и блогер, получивший известность после 2014 года, когда освещал события Евромайдана и последовавшего за ним конфликта в Донбассе. Сейчас — журналист находится в санкционных списках ЕС и Великобритании.