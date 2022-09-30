Генсек НАТО призвал расследовать взрывы на «Северный потоках»

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Силы НАТО готовы защищать друг друга, заявил Столтенберг Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

НАТО поддерживает усилия по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтебрег. Трансляция выступления идет на официальном сайте альянса.

«Мы говорили с Шольцем по поводу СП-1 и СП-2. Это очень серьезно. Мы поддерживаем попытки усилия в расследовании и выяснении фактов, в выяснении того, кто за этим стоит. Наши военные силы присутствуют в Балтийском и Северном море. Это посыл: члены НАТО готовы защищать друг-друга. Члены НАТО собирают информацию, которая может помочь в мониторинге энергетической инфраструктуры», — сказал Столтенберг.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях на газопроводах англосаксов. «Понятно, за взрывами, за диверсиями стоят те, кому это выгодно — а им это выгодно», — заявил Путин.

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НАТО поддерживает усилия по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтебрег. Трансляция выступления идет на официальном сайте альянса. «Мы говорили с Шольцем по поводу СП-1 и СП-2. Это очень серьезно. Мы поддерживаем попытки усилия в расследовании и выяснении фактов, в выяснении того, кто за этим стоит. Наши военные силы присутствуют в Балтийском и Северном море. Это посыл: члены НАТО готовы защищать друг-друга. Члены НАТО собирают информацию, которая может помочь в мониторинге энергетической инфраструктуры», — сказал Столтенберг. Ранее президент России Владимир Путин обвинил в диверсиях на газопроводах англосаксов. «Понятно, за взрывами, за диверсиями стоят те, кому это выгодно — а им это выгодно», — заявил Путин.
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