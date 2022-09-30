Путин нашел виновных в диверсиях на «Северных потоках» Путин: взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы 30 сентября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 + Владимир Путин обвинил в организации диверсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Диверсию на обоих газопроводах «Северный поток» организовали англосаксы. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Понятно, за взрывами, за диверсиями стоят те, кому это выгодно — а им это выгодно», — пояснил глава государства. Трансляция ведется на сайте Кремля. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Позже стало известно, что на обеих ветках имеется несколько разрывов, спровоцированных взрывами мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. Диверсию на обоих газопроводах «Северный поток» организовали англосаксы. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Понятно, за взрывами, за диверсиями стоят те, кому это выгодно — а им это выгодно», — пояснил глава государства. Трансляция ведется на сайте Кремля. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Позже стало известно, что на обеих ветках имеется несколько разрывов, спровоцированных взрывами мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям