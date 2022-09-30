Путин нашел виновных в диверсиях на «Северных потоках»

Путин: взрывы на «Северных потоках» организовали англосаксы
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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин обвинил в организации диверсий Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Диверсию на обоих газопроводах «Северный поток» организовали англосаксы. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Понятно, за взрывами, за диверсиями стоят те, кому это выгодно — а им это выгодно», — пояснил глава государства. Трансляция ведется на сайте Кремля.

В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Позже стало известно, что на обеих ветках имеется несколько разрывов, спровоцированных взрывами мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

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Диверсию на обоих газопроводах «Северный поток» организовали англосаксы. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин. «Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Понятно, за взрывами, за диверсиями стоят те, кому это выгодно — а им это выгодно», — пояснил глава государства. Трансляция ведется на сайте Кремля. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Позже стало известно, что на обеих ветках имеется несколько разрывов, спровоцированных взрывами мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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