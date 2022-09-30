Путин нашел виновных в диверсиях на «Северных потоках»

Диверсию на обоих газопроводах «Северный поток» организовали англосаксы. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин.
«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Понятно, за взрывами, за диверсиями стоят те, кому это выгодно — а им это выгодно», — пояснил глава государства. Трансляция ведется на сайте Кремля.
В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» зафиксировали падение давления и утечки газа. Оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Позже стало известно, что на обеих ветках имеется несколько разрывов, спровоцированных взрывами мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.
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