В Москве около 180 тысяч человек поприветствовали новые регионы РФ

30 сентября 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

В Москве прошел митинг в честь присоединения к РФ новых территорий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Около 180 тысяч человек пришли на митинг-концерт в Москве в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт „Выбор людей. Вместе навсегда“ в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии приняли участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы», — передает ТАСС. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Сегодня президент России Владимир Путин подписал документы о принятии освобожденных территорий в состав РФ.

Около 180 тысяч человек пришли на митинг-концерт в Москве в честь присоединения к РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт „Выбор людей. Вместе навсегда“ в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии приняли участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы», — передает ТАСС. Ранее жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. Сегодня президент России Владимир Путин подписал документы о принятии освобожденных территорий в состав РФ.