Депутаты Госдумы предложили узаконить понятие «частичная мобилизация»

01 октября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

В Госдуме рассмотрят закон о категориях граждан, которые не подлежат частичной мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутаты партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие «частичная мобилизация». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «30 сентября депутаты фракции „Новые люди“ Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли в Государственную думу поправки в закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, закрепляющие понятие „частичная мобилизация“ и условия получения отсрочки. Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации», — сообщили в пресс-службе. Закон предполагает отсрочку для людей, ухаживающих за близкими, нуждающимися в постоянном присмотре, для граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей и для мужей беременных жен на сроке от 22 недель. Отсрочку также предлагают давать студентам-очникам. Закон также предполагает право на отсрочку для людей, являющихся единственным кормильцам в семье, где есть инвалиды, родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов. Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты партии «Новые люди» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие «частичная мобилизация». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «30 сентября депутаты фракции „Новые люди“ Сардана Авксентьева, Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли в Государственную думу поправки в закон „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, закрепляющие понятие „частичная мобилизация“ и условия получения отсрочки. Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации», — сообщили в пресс-службе. Закон предполагает отсрочку для людей, ухаживающих за близкими, нуждающимися в постоянном присмотре, для граждан, имеющих трех или более несовершеннолетних детей и для мужей беременных жен на сроке от 22 недель. Отсрочку также предлагают давать студентам-очникам. Закон также предполагает право на отсрочку для людей, являющихся единственным кормильцам в семье, где есть инвалиды, родственников военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов. Также право на отсрочку предлагается тем, у кого уже есть мобилизованный член семьи, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По его словам, это необходимо для защиты России, ее суверенитета и целостности. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны примерно 300 тысяч резервистов.