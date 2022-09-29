Сенаторы от ЯНАО попали в санкционный список США

Елену Зленко и Григория Ледкова включили в санкционный список США
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Члены Совета Федерации РФ от ЯНАО попали под санкции США. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома.
«Включить в санкционный список сенаторов Совета Федерации РФ от ЯНАО Елену Зленко и Григория Ледкова», — указано в документе. В список вошли несколько сотен россиян.
Ранее URA.RU рассказывало, что четыре политика из ЯНАО попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в документах на официальном сайте главы государства.
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