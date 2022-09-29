Сенаторы от ЯНАО попали в санкционный список США

Елену Зленко и Григория Ледкова включили в санкционный список США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Члены Совета Федерации РФ от ЯНАО попали под санкции США. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома.

«Включить в санкционный список сенаторов Совета Федерации РФ от ЯНАО Елену Зленко и Григория Ледкова», — указано в документе. В список вошли несколько сотен россиян.

Ранее URA.RU рассказывало, что четыре политика из ЯНАО попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в документах на официальном сайте главы государства.