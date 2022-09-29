29 сентября 2022

Сенаторы от ЯНАО попали в санкционный список США

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, совет федерации, совфед, сф
Елену Зленко и Григория Ледкова включили в санкционный список США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Члены Совета Федерации РФ от ЯНАО попали под санкции США. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома.

«Включить в санкционный список сенаторов Совета Федерации РФ от ЯНАО Елену Зленко и Григория Ледкова», — указано в документе. В список вошли несколько сотен россиян.

Ранее URA.RU рассказывало, что четыре политика из ЯНАО попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в документах на официальном сайте главы государства.

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Члены Совета Федерации РФ от ЯНАО попали под санкции США. Информация об этом опубликована на сайте Белого дома. «Включить в санкционный список сенаторов Совета Федерации РФ от ЯНАО Елену Зленко и Григория Ледкова», — указано в документе. В список вошли несколько сотен россиян. Ранее URA.RU рассказывало, что четыре политика из ЯНАО попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в документах на официальном сайте главы государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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