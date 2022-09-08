Зеленский ввел санкции в отношении политиков из ЯНАО

Президент Украины ввел санкции в отношении двух сенаторов и двух депутатов ГД от ЯНАО
Четыре политика из ЯНАО попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в документах на официальном сайте главы государства.
«Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: сенаторы Совета Федерации РФ от ЯНАО Елена Зленко и Григорий Ледков. Депутаты Госдумы от ЯНАО: Погорелый Дмитрий, Езерский Николай», — уточняется в документах.
Ранее URA.RU рассказывало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении шести политиков из ХМАО. В него попали сенаторы Александр Новьюхов и Эдуард Исаков.
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