08 сентября 2022

Зеленский ввел санкции в отношении политиков из ЯНАО

Зеленский ввел санкции в отношении политиков связанных с ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, поднятая рука, два перста, зеленский владимир
Президент Украины ввел санкции в отношении двух сенаторов и двух депутатов ГД от ЯНАО Фото:

Четыре политика из ЯНАО попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в документах на официальном сайте главы государства.

«Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: сенаторы Совета Федерации РФ от ЯНАО Елена Зленко и Григорий Ледков. Депутаты Госдумы от ЯНАО: Погорелый Дмитрий, Езерский Николай», — уточняется в документах.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении шести политиков из ХМАО. В него попали сенаторы Александр Новьюхов и Эдуард Исаков.

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Четыре политика из ЯНАО попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в документах на официальном сайте главы государства. «Физические лица, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры: сенаторы Совета Федерации РФ от ЯНАО Елена Зленко и Григорий Ледков. Депутаты Госдумы от ЯНАО: Погорелый Дмитрий, Езерский Николай», — уточняется в документах. Ранее URA.RU рассказывало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении шести политиков из ХМАО. В него попали сенаторы Александр Новьюхов и Эдуард Исаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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