Кадыров раскрыл, какое будущее ждет ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области

Кадыров предрек новым регионам России большие преобразования

01 октября 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Кадыров подчеркнул, что после того, как Чеченская Республика присоединилась к РФ, она стала одним из самых успешных регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области ждут большие преобразования в составе РФ. Такое будущее новым российским регионам предрек глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодняшний день, без всяких сомнений, один из самых ярких и замечательных в новой истории России. […] Уверен, нас сегодня переполняют эмоции и чувство безмерной гордости за свою страну. […] Новые российские регионы ждут большие преобразования. Ровно так же, как жителей Донбасса, Херсона и Запорожья, агенты Запада терроризировали чеченцев, убивали, запугивали каждого, кто был не согласен с их позицией. Все беды закончились именно с того момента, когда по инициативе […] Ахмата-Хаджи Кадырова был проведен референдум, по итогам которого Чеченская Республика стала полноправным субъектом России», — написал Кадыров в telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате присоединения Чеченской Республики к России, она не просто возродилась, а стала одним из «самых успешных и благополучных регионов». «Друзья, я искренне поздравляю всех вас с сегодняшним историческим событием! Россия крепнет с каждым днем, становится сильнее и мощнее. Мы гордимся нашей страной, гордимся официальным президентом, гордимся своим народом! С праздником вас!» — заключил Кадыров. В Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Рамзан Кадыров не смог сдержать слез во время речи главы России в Георгиевском зале в Кремле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области ждут большие преобразования в составе РФ. Такое будущее новым российским регионам предрек глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодняшний день, без всяких сомнений, один из самых ярких и замечательных в новой истории России. […] Уверен, нас сегодня переполняют эмоции и чувство безмерной гордости за свою страну. […] Новые российские регионы ждут большие преобразования. Ровно так же, как жителей Донбасса, Херсона и Запорожья, агенты Запада терроризировали чеченцев, убивали, запугивали каждого, кто был не согласен с их позицией. Все беды закончились именно с того момента, когда по инициативе […] Ахмата-Хаджи Кадырова был проведен референдум, по итогам которого Чеченская Республика стала полноправным субъектом России», — написал Кадыров в telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате присоединения Чеченской Республики к России, она не просто возродилась, а стала одним из «самых успешных и благополучных регионов». «Друзья, я искренне поздравляю всех вас с сегодняшним историческим событием! Россия крепнет с каждым днем, становится сильнее и мощнее. Мы гордимся нашей страной, гордимся официальным президентом, гордимся своим народом! С праздником вас!» — заключил Кадыров. В Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Рамзан Кадыров не смог сдержать слез во время речи главы России в Георгиевском зале в Кремле.