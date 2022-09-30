Кадыров не сдержал слез во время речи Путина. Видео

30 сентября 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров расчувствовался во время выступления Владимира Путина в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров растрогался во время речи президента РФ Владимира Путина в Георгиевском зале в Кремле. Он присутствовал на церемонии принятия в состав России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. «Несмотря на все испытания, [ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область] пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». На кадрах из Кремля можно было заметить, как во время этих слов президента РФ Рамзан Кадыров раскраснелся и запрокинул голову, словно сдерживая слезы. В Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. Путин подписал соответствующий меморандум вместе с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо. Ранее в Совете Федерации сообщили, что после присоединения новых территорий к РФ потребуются поправки в Конституцию — в нее впишут четыре новых субъекта федерации. Путин предупредил, что Киев должен прекратить боевые действия. Он призвал украинские власти вернуться за стол переговоров. «Мы будем защищать свои территории любыми средствами», — подчеркнул Путин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров растрогался во время речи президента РФ Владимира Путина в Георгиевском зале в Кремле. Он присутствовал на церемонии принятия в состав России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. «Несмотря на все испытания, [ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область] пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить», — заявил Владимир Путин в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». На кадрах из Кремля можно было заметить, как во время этих слов президента РФ Рамзан Кадыров раскраснелся и запрокинул голову, словно сдерживая слезы. В Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. Путин подписал соответствующий меморандум вместе с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Евгением Балицким и Владимиром Сальдо. Ранее в Совете Федерации сообщили, что после присоединения новых территорий к РФ потребуются поправки в Конституцию — в нее впишут четыре новых субъекта федерации. Путин предупредил, что Киев должен прекратить боевые действия. Он призвал украинские власти вернуться за стол переговоров. «Мы будем защищать свои территории любыми средствами», — подчеркнул Путин.