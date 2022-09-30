Британцы отправляют Трасс в отставку спустя месяц правления

Опрошенные Bloomberg британцы остались недовольны политикой Лиз Трасс

01 октября 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

По результатам опроса YouGov, больше половины британцев недовольны политикой премьер-министра страны Лиз Трасс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Британцы отправляют Трасс в отставку спустя месяц правления. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса YouGov. «Около 51% из почти 5000 опрошенных британцев сказали, что премьер-министр [Великобритании Лиз Трасс] должен уйти в отставку», — приводит цифры издание. Одной из причин недовольства британских граждан является неумелая политика Трасс и ущерб, которой она и ее партия приносят стране. Одним из таких решений является введение пакета нефинансируемых налоговых льгот, что вызвало распродажу фунта и государственных облигаций. Ранее The Guardian сообщало о том, что Великобритания рискует оказаться на «обочине» из-за политики Лиз Трасс. В частности, премьер-министр умудрилась обострить отношения Великобритании со всеми крупными международными державами. Также о том, что в Британии растет недовольство политикой Трасс по выводу страны из кризиса, писали в MK.RU. Кроме того, читатели Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании за призыв продолжать вводить санкции в отношение РФ, сообщает телеканал 360.

Британцы отправляют Трасс в отставку спустя месяц правления. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса YouGov. «Около 51% из почти 5000 опрошенных британцев сказали, что премьер-министр [Великобритании Лиз Трасс] должен уйти в отставку», — приводит цифры издание. Одной из причин недовольства британских граждан является неумелая политика Трасс и ущерб, которой она и ее партия приносят стране. Одним из таких решений является введение пакета нефинансируемых налоговых льгот, что вызвало распродажу фунта и государственных облигаций. Ранее The Guardian сообщало о том, что Великобритания рискует оказаться на «обочине» из-за политики Лиз Трасс. В частности, премьер-министр умудрилась обострить отношения Великобритании со всеми крупными международными державами. Также о том, что в Британии растет недовольство политикой Трасс по выводу страны из кризиса, писали в MK.RU. Кроме того, читатели Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании за призыв продолжать вводить санкции в отношение РФ, сообщает телеканал 360.