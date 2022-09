Великобритании предрекли проблемы из-за Лиз Трасс

Guardian: Великобритания рискует оказаться на «обочине» из-за политики Лиз Трасс

Британии предрекли мрачные перспективы из-за политической деятельности Лиз Трасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лиз Трасс не проверенный премьер-министр Великобритании, из-за нее страна окажется «на обочине», так как ее послужной список «не внушает оптимизма». Об этом говорится в статье Саймона Тисдалла, опубликованной в газете The Guardian. «Что другие лидеры и народы будут думать о Лиз Трасс в беспрецедентный час испытаний для Британии? Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью ее бесконечно более известной тезки, Елизаветы», — пишет автор в своей статье для газеты The Guardian. По его мнению, послужной список Трасс по решению разногласий и налаживания отношений «не внушает оптимизма». Автор указал на то, что «за 12 неуклюжих месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс неумело обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами», — отмечается в статье газеты. Тисдалла задался вопросом, «может ли премьер-министр Лиз проявить такую?же ловкость и гибкость?». По его словам проблема актуальна, «потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине», — пишет автор статьи. Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании 6 сентября. Ей поручили сформировать правительство, сообщало издание The Guardian.

