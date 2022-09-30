Рецидивист задержан в Челябинской области по подозрению в убийстве

01 октября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Задержанный занимался бродяжничеством Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция в Пласте (Челябинская область) задержала ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве знакомого. Преступление было совершено в поселке Зеленый Лог Увельского района. «Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пластовскому району по сообщению ориентированного гражданина „К“ задержан Тарасов Андрей Александрович за совершение убийства. Он является лицом без определенного места жительства», — сообщается в паблике «Полиция Пласта» в соцсети «ВКонтакте». Ведомство уточняет, что задержанный 1973 года рождения, уроженец Чебаркульского района. Ранее он был судим. Подробности совершенного преступления не приводятся.

Полиция в Пласте (Челябинская область) задержала ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве знакомого. Преступление было совершено в поселке Зеленый Лог Увельского района. «Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пластовскому району по сообщению ориентированного гражданина „К“ задержан Тарасов Андрей Александрович за совершение убийства. Он является лицом без определенного места жительства», — сообщается в паблике «Полиция Пласта» в соцсети «ВКонтакте». Ведомство уточняет, что задержанный 1973 года рождения, уроженец Чебаркульского района. Ранее он был судим. Подробности совершенного преступления не приводятся.