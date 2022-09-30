30 сентября 2022

Рецидивист задержан в Челябинской области по подозрению в убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Задержанный занимался бродяжничеством Фото:

Полиция в Пласте (Челябинская область) задержала ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве знакомого. Преступление было совершено в поселке Зеленый Лог Увельского района.

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пластовскому району по сообщению ориентированного гражданина „К“ задержан Тарасов Андрей Александрович за совершение убийства. Он является лицом без определенного места жительства», — сообщается в паблике «Полиция Пласта» в соцсети «ВКонтакте».

Ведомство уточняет, что задержанный 1973 года рождения, уроженец Чебаркульского района. Ранее он был судим. Подробности совершенного преступления не приводятся.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Полиция в Пласте (Челябинская область) задержала ранее судимого мужчину, который подозревается в убийстве знакомого. Преступление было совершено в поселке Зеленый Лог Увельского района. «Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пластовскому району по сообщению ориентированного гражданина „К“ задержан Тарасов Андрей Александрович за совершение убийства. Он является лицом без определенного места жительства», — сообщается в паблике «Полиция Пласта» в соцсети «ВКонтакте». Ведомство уточняет, что задержанный 1973 года рождения, уроженец Чебаркульского района. Ранее он был судим. Подробности совершенного преступления не приводятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...