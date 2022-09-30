30 сентября 2022
29 сентября 2022

В детских садах Ноябрьска собирают посылки для мобилизованных. Фото

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Тактико-специальное учение
Мобилизованным просят передать теплые вещи и средства гигиены Фото:
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Мобилизация в России

В одном из детских садов Ноябрьска (ЯНАО) появилось объявление с призывом собрать гуманитарную помощь для мобилизованных жителей округа. Соответствующий пост появился в одной из групп, посвященных мобилизации в регионе.

«В это непростое для нашей страны время предлагаем поддержать настоящих патриотов. Объявляется сбор гуманитарной помощи», — написано в объявлении.

Далее приложен список, который включает в себя средства гигиены, одежду, медицинские препараты. Кроме того, в списке продукты, которые долго не портятся.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Главы двух городов ЯНАО показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым.

Объявление в одном из детских садов ЯНАО

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В одном из детских садов Ноябрьска (ЯНАО) появилось объявление с призывом собрать гуманитарную помощь для мобилизованных жителей округа. Соответствующий пост появился в одной из групп, посвященных мобилизации в регионе. «В это непростое для нашей страны время предлагаем поддержать настоящих патриотов. Объявляется сбор гуманитарной помощи», — написано в объявлении. Далее приложен список, который включает в себя средства гигиены, одежду, медицинские препараты. Кроме того, в списке продукты, которые долго не портятся. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Главы двух городов ЯНАО показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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