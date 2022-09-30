В одном из детских садов Ноябрьска (ЯНАО) появилось объявление с призывом собрать гуманитарную помощь для мобилизованных жителей округа. Соответствующий пост появился в одной из групп, посвященных мобилизации в регионе.
«В это непростое для нашей страны время предлагаем поддержать настоящих патриотов. Объявляется сбор гуманитарной помощи», — написано в объявлении.
Далее приложен список, который включает в себя средства гигиены, одежду, медицинские препараты. Кроме того, в списке продукты, которые долго не портятся.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»
В одном из детских садов Ноябрьска (ЯНАО) появилось объявление с призывом собрать гуманитарную помощь для мобилизованных жителей округа. Соответствующий пост появился в одной из групп, посвященных мобилизации в регионе. «В это непростое для нашей страны время предлагаем поддержать настоящих патриотов. Объявляется сбор гуманитарной помощи», — написано в объявлении. Далее приложен список, который включает в себя средства гигиены, одежду, медицинские препараты. Кроме того, в списке продукты, которые долго не портятся. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Главы двух городов ЯНАО показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым.