Мобилизованным просят передать теплые вещи и средства гигиены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В одном из детских садов Ноябрьска (ЯНАО) появилось объявление с призывом собрать гуманитарную помощь для мобилизованных жителей округа. Соответствующий пост появился в одной из групп, посвященных мобилизации в регионе.

«В это непростое для нашей страны время предлагаем поддержать настоящих патриотов. Объявляется сбор гуманитарной помощи», — написано в объявлении.

Далее приложен список, который включает в себя средства гигиены, одежду, медицинские препараты. Кроме того, в списке продукты, которые долго не портятся.

Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Главы двух городов ЯНАО показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым.