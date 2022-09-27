Мэры из ЯНАО показали, как обустроили пункты для мобилизованных

Глава Губкинского Гаранин и глава Нового Уренгоя Воронов обустроили пункты для мобилизованных

28 сентября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Для мобилизованных в пунктах размещения в ЯНАО организовали все необходимое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Губкинского Андрей Гаранин и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым. Об этом мэры написали в своих telegram-каналах. «Подготовили пункт сбора в Новом Уренгое для наших ребят перед отправкой в учебные части. Там есть все необходимое: постель, обеденная зона, книги, телевизоры, тренажеры, настольный теннис, Wi-Fi. Ребята, мы сделаем все, чтобы поддержать вас и ваши семьи. Мы с вами», — написал Воронов. Глава же Губкинского отметил, что он сам сейчас находится в пункте размещения для мобилизованных. «Я с утра в пункте сбора с нашими призывниками. Лично контролирую весь процесс, общаюсь с каждым. <…> Для размещения подготовили комфортные зоны отдыха. Есть телевизоры, библиотека, связь с родственниками и близкими», — написал Гаранин. Ранее в пункт сбора призывников в Салехарде приезжал губернатор ЯНАО. Он также проконтролировал состояние и наполнение мест, где мобилизованные ожидают отправку в Тюмень. Частичная мобилизация на Ямале и во всей России началась 21 сентября, а с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население Донбасса.

Глава Губкинского Андрей Гаранин и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов показали, что обустроили пункты для мобилизованных ямальцев всем необходимым. Об этом мэры написали в своих telegram-каналах. «Подготовили пункт сбора в Новом Уренгое для наших ребят перед отправкой в учебные части. Там есть все необходимое: постель, обеденная зона, книги, телевизоры, тренажеры, настольный теннис, Wi-Fi. Ребята, мы сделаем все, чтобы поддержать вас и ваши семьи. Мы с вами», — написал Воронов. Глава же Губкинского отметил, что он сам сейчас находится в пункте размещения для мобилизованных. «Я с утра в пункте сбора с нашими призывниками. Лично контролирую весь процесс, общаюсь с каждым. <…> Для размещения подготовили комфортные зоны отдыха. Есть телевизоры, библиотека, связь с родственниками и близкими», — написал Гаранин. Ранее в пункт сбора призывников в Салехарде приезжал губернатор ЯНАО. Он также проконтролировал состояние и наполнение мест, где мобилизованные ожидают отправку в Тюмень. Частичная мобилизация на Ямале и во всей России началась 21 сентября, а с 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население Донбасса.