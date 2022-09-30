30 сентября 2022

Из Екатеринбурга начали летать самолеты в Ростов-на-Дону. Скрин

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Рейсы Екатеринбург — Ростов-на-Дону выполняет авиакомпания «Уральская авиалинии» Фото:

«Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24.

Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта. Пассажиров перевозят на Airbus A321 вместимостью 220 человек. Так, один из самолетов вылетел в Ростов утром 30 сентября. В расписании екатериннбургского аэропорта «Кольцово» эти рейсы не указаны. В пресс-службе «Уральских авиалиния» также не дают подробности по ситуации.

Ранее аэропорт Ростова-на-Дону попал в список аэропортов, куда Росавиация ограничила доступ. Режим временного ограничения полетов действует до 2 октября. При этом в военкоматах отмечали, что Ростов наряду с Астраханью — города, куда отправляют на сборы мобилизованных свердловчан.

Из Екатеринбурга выполняются рейсы в Ростов

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«Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24. Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта. Пассажиров перевозят на Airbus A321 вместимостью 220 человек. Так, один из самолетов вылетел в Ростов утром 30 сентября. В расписании екатериннбургского аэропорта «Кольцово» эти рейсы не указаны. В пресс-службе «Уральских авиалиния» также не дают подробности по ситуации. Ранее аэропорт Ростова-на-Дону попал в список аэропортов, куда Росавиация ограничила доступ. Режим временного ограничения полетов действует до 2 октября. При этом в военкоматах отмечали, что Ростов наряду с Астраханью — города, куда отправляют на сборы мобилизованных свердловчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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