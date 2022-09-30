Из Екатеринбурга начали летать самолеты в Ростов-на-Дону. Скрин

01 октября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Рейсы Екатеринбург — Ростов-на-Дону выполняет авиакомпания «Уральская авиалинии» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24. Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта. Пассажиров перевозят на Airbus A321 вместимостью 220 человек. Так, один из самолетов вылетел в Ростов утром 30 сентября. В расписании екатериннбургского аэропорта «Кольцово» эти рейсы не указаны. В пресс-службе «Уральских авиалиния» также не дают подробности по ситуации. Ранее аэропорт Ростова-на-Дону попал в список аэропортов, куда Росавиация ограничила доступ. Режим временного ограничения полетов действует до 2 октября. При этом в военкоматах отмечали, что Ростов наряду с Астраханью — города, куда отправляют на сборы мобилизованных свердловчан. Из Екатеринбурга выполняются рейсы в Ростов Скрин: Flightradar24

«Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24. Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта. Пассажиров перевозят на Airbus A321 вместимостью 220 человек. Так, один из самолетов вылетел в Ростов утром 30 сентября. В расписании екатериннбургского аэропорта «Кольцово» эти рейсы не указаны. В пресс-службе «Уральских авиалиния» также не дают подробности по ситуации. Ранее аэропорт Ростова-на-Дону попал в список аэропортов, куда Росавиация ограничила доступ. Режим временного ограничения полетов действует до 2 октября. При этом в военкоматах отмечали, что Ростов наряду с Астраханью — города, куда отправляют на сборы мобилизованных свердловчан.