«Уральские авиалинии» совершают по несколько перелетов в день из Екатеринбурга в закрытый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Информация о полетах отображена на сервисе мониторинга авиаполетов Flightradar24.
Речь идет о рейсах RA73845 и RA73799. Самолеты курсируют по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону и обратно. При этом информация о том, куда самолеты направляются, иногда скрыта. Пассажиров перевозят на Airbus A321 вместимостью 220 человек. Так, один из самолетов вылетел в Ростов утром 30 сентября. В расписании екатериннбургского аэропорта «Кольцово» эти рейсы не указаны. В пресс-службе «Уральских авиалиния» также не дают подробности по ситуации.
Ранее аэропорт Ростова-на-Дону попал в список аэропортов, куда Росавиация ограничила доступ. Режим временного ограничения полетов действует до 2 октября. При этом в военкоматах отмечали, что Ростов наряду с Астраханью — города, куда отправляют на сборы мобилизованных свердловчан.
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