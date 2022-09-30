Расследование уголовного дела в отношении курганского криминального лидера Петренка завершено

В сентябре прошлого года криминальный авторитет был задержан сотрудниками полиции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Следователи УМВД России по Курганской области завершил работу над резонансным уголовным делом. Его фигурант — криминальный лидер Евгений Петров (по прозвищу Петренок), который в течение длительного времени покровительствовал лицам, осуществляющим преступную деятельность в регионе.

«Следствием установлено, что в период с 2003 по 2021 годы 51-летний житель Кургана, получив криминальный статус так называемого „положенца“ и признание в преступной среде, управлял ею, пропагандируя „воровские правила и традиции“. Курганец организовал сбор денежных средств и пополнял ими общую материальную базу. В сферу его интересов входило также разрешение споров и конфликтов, возникавших между гражданами и различными субъектами преступной иерархии региона», — говорится в сообщении на сайте УМВД России по Курганской области.

В ближайшее время дело будет направлено в областной суд. Фигуранту по статье (210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии») грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского криминального лидера подвела телефонная связь. По инсайдерским данным, авторитет общался по открытым каналам, что облегчило работу оперативников по поиску доказательств причастности к нарушению закона.